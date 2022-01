Οικονομία

“Εξοικονομώ κατ΄οίκον”: Ένταξη των σεισμόπληκτων περιοχών στο πρόγραμμα

Ένταξη και των σεισμόπληκτων περιοχών στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον» ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Υπάρχει η βούληση της κυβέρνησης να βρει λύσεις, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, για την περαιτέρω ενίσχυση και βοήθεια των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε σεισμόπληκτες περιοχές και έχουν πληγεί», διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης από το βήμα της Βουλής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει, μέσα από τον νέο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄οίκον», σε περαιτέρω ενίσχυση των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων εντάσσοντας και αυτές στο ευνοϊκό καθεστώς των αυξημένων πόρων όπως ισχύει για τις απολιγνιτοποιημένες περιοχές και αυτές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

Απαντώντας, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε μαζί του, για την ανάγκη να δοθούν κίνητρα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, ώστε να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στις σεισμόπληκτες περιοχές, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν απορροφήσει ούτε ένα ευρώ, μπορούν να κάνουν νέα αίτηση και να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

