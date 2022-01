Κοινωνία

Τροχαίο στην Βούλα - Υπάτιος Πατμάνογλου: Όλοι έχουμε τα πάθη μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπάτιος Πατμάνογλου αναφέρθηκε, με αφορμή το τροχαίο του Τζώρτζη Μονογυιού, στα πάθη που πολλές φορές οδηγούν στην τραγωδία.

Το τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα με τη Ferrari, με θύμα τον αδελφό της Κατερίνας Μονογυιού, Τζώρτζη, ξύπνησε τις άσχημες μνήμες από το τροχαίο δυστύχημα του Γιώργου Βακάκη τον Φεβρουάριο του 2017, όπου σκοτώθηκαν μια μητέρα με το παιδί που βρίσκονταν σε σταθμευμένο όχημα σε πάρκινγκ της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και ο οδηγός της Porche.

Ο χαροκαμένος σύζυγος και πατέρας Υπάτιος Πατμάνογλου, ο οποίος είχε σωθεί γιατί βρισκόταν στην τουαλέτα του πάρκινγκ στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, έγραψε στη σελίδα του στο facebook λίγα λόγια για το τροχαίο δυστύχημα του Τζώρτζη Μονογιού.

Ο Υπάτιος Πατμάνογλου αναφέρθηκε στα ανθρώπινα πάθη που πολλές φορές οδηγούν στην τραγωδία.

"Όλοι έχουμε τα πάθη μας, άλλος με το αυτοκίνητό άλλος με γυμναστήριο, άλλος με κυνήγι άλλος με τις μηχανές ...δεν είναι κακο να παθιαζομαστε κακό είναι να μην μπορούμε να ελέγχουμε το πάθος μας, μπαίνω στην θέση του παιδιού το ποσό χαρούμενος θα ήταν χθες που καβαλουσε την Ferrari και τι πόνο και θλίψη έφερε μετά από λίγο στη οικογένειά του τώρα ίσως βρίσκεται σε ένα θάλαμο ψυγείου και οι δικοί του ανήμποροι να το διαχειριστουν.....αδέρφια προσοχή στα πάθη μας ....καλό παράδεισο στην ψυχή του παλικαριού ο θεος να αναπαύσει την ψυχή του και εύχομαι από καρδιάς η Παναγία μας να είναι κάθε λεπτό στο πλευρό της οικογένειας", έγραψε συγκεκριμένα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη