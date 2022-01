Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Λογικής: η Φίνος Φιλμς “σκορπά” γέλιο από τα παλιά

Νέο βίντεο από τη Φίνος Φιλμς, που με μια συρραφή σκηνών από τις ιστορικές ταινίες της, σκορπά γέλιο.

Με ένα ξεκαρδιστικό βίντεο η Φίνος Φιλμς τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Λογικής.

Στο βίντεο σκηνές από παλιές κωμωδίες με θέμα τη λογική και το..παράλογο, συνδέονται μεταξύ τους.

«Φαίνεται πως είναι στη φύση του ανθρώπου να σκέφτεται λογικά και να ενεργεί παράλογα!», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της Φίνος Φιλμς στα social media.

Το βίντεο αποτελείται από σκηνές από τις ταινίες «Μια Τρελή Τρελή Οικογένεια», «Οι Κληρονόμοι», «Ένας Ιππότης για τη Βασούλα», «Ο Ατσίδας», «Ο Ηλίας του 16ου», «Φωνάζει ο Κλέφτης», και «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε».

