Επίθεση σε καθηγητή ΑΣΟΕΕ: δικάζεται για τοκογλυφία

Ξεκίνησε και διεκόπη η δίκη του καθηγητή της ΑΣΟΕΕ, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης ξυλοδαρμού.

Ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και διακόπηκε για τις 28 Ιανουαρίου η δίκη του καθηγητή που δέχθηκε την Τρίτη επίθεση από κουκουλοφόρους στο αμφιθέατρο της ΑΣΟΕΕ, που μαζί με την κουμπάρα του είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της τοκογλυφίας σε βάρος έτερου καθηγητή που είναι και μηνυτής στην υπόθεση.

Η κατηγορία ανάγεται σε αντιδικία των δύο πανεπιστημιακών οι οποίοι στο παρελθόν ήταν συνεργάτες σε επενδυτική εταιρία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι για τοκογλυφία φέρονται να δάνεισαν στον αντίδικο τους, ο οποίος έχει τεθεί σε αργία, από το 2007 έως το 2013 ποσό άνω των 6 εκατ. ευρώ για το οποίο έλαβαν τόκο που ανήλθε σε ποσό 4,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή με επιτόκιο ύψους 70%. Εν συνεχεία υπέγραψαν με τον νυν μηνυτή τους νέες δανειακές συμβάσεις που αφορούσαν ποσό άνω των 14 εκατ. ευρώ το οποίο αφορούσε τα αρχικά δάνεια αλλά και τους τόκους της τριετίας που τελικά διαμορφώθηκαν σε ποσό άνω των 12 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε επιτόκιο που ξεπερνούσε το 38% «ήτοι επιτόκιο κατά πολύ υπερβαίνον του ανώτατου επιτρεπτού εξωτραπεζικού από την Τράπεζα της Ελλάδος που για το έτος 2016 είχε οριστεί σε 5,25%» όπως αναφέρεται στην δικογραφία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με σειρά ενστάσεων που υπέβαλε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων κυρίως όσον αφορά ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος λόγω αοριστίας και συνακόλουθα την ακύρωση της ποινικής δίωξης. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ανέφεραν ότι στο κατηγορητήριο περιγράφεται μια σειρά από συναλλαγές των εντολέων τους, όχι όμως με το μηνυτή αλλά με εξωχώριες εταιρίες «οι οποίες δεν υπέβαλλαν έγκληση ως παθούσες». Είπαν επίσης πως δεν δύνανται να βρουν ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος των εταιριών καθώς «είναι κενές περιεχομένου και διαλυμένες οι εταιρίες, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα κύριε πρόεδρε».

Κατά τον Εισαγγελέα Έδρας η εν λόγω ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή από το δικαστήριο καθώς στο κλητήριο θέσπισμα δεν γίνεται σαφής διάκριση των συμβάντων, δεν επιμερίζονται τα ποσά και δεν καταγράφονται τα πρόσωπα με τα οποία συνήφθησαν οι επίμαχες δανειακές συμβάσεις. Επομένως, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, τίθεται ζήτημα για την άμυνα των κατηγορουμένων οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς γιατί κατηγορούνται.

Την απόρριψη των ενστάσεων ζήτησε ο συνήγορος του μηνυτή καθηγητή, 'Αγης Τάτσης. Ο κ. Τάτσης σε δηλώσεις του ανέφερε πως «γίνεται προσπάθεια να αποφύγουν τις ευθύνες τους, μέσα από ένα τεχνικό ζήτημα που δεν έχει καμία αξία. Ελπίζουμε η Δικαιοσύνη σταθεί στο ύψος της».

Στο δικαστήριο ήταν παρόντες οι δύο καθηγητές, με τον κατηγορούμενο να έχει εμφανή στο κεφάλι τα σημάδια από την επίθεση που δέχθηκε.

