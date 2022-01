Παράξενα

Κορονοϊός: Αρνήθηκε να διασωληνωθεί και πέθανε στα Επείγοντα

Σοκ προκαλεί η είδηση για τον θάνατο αρνητή, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου

Σοκ προκαλεί η είδηση για τον θάνατο άνδρα που νοσούσε με κορονοϊό, αρνήθηκε να διασωληνωθεί και άφησε την τελευταία του πνοή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λαμίας.

Πρόκειται για έναν 66χρονο άνδρα που είχε νοσήσει με κορονοϊό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Μετά την εξέταση που του έκαναν οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να διασωληνωθεί, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε.

Λίγο αργότερα, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο μεταξύ η κατάσταση στο νοσοκομείο της Λαμίας παραμένει σταθερή.

Στην κλινική covid νοσηλεύονται 56 άτομα ενώ η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας παραμένει πλήρης με τα 12 κρεβάτια να είναι κατειλημμένα.

Τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν 7 εισαγωγές και 3 εξαγωγές ενώ 3 ασθενείς μεταφέρθηκαν στην πολυκλινική .

Παράλληλα ένας ασθενής μεταφέρθηκε από την ΜΕΘ στην κλινική covid και ένας από την κλινική covid στην ΜΕΘ.

