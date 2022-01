Αθλητικά

Ντέρμπι αιωνίων στη Super League, μεγάλα παιχνίδια στην Premier League και τη Serie A

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι, Τότεναμ-Άρσεναλ και Αταλάντα-Ίντερ με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα

Σε σχετική ενημέρωση του ΟΠΑΠ αναφέρονται τα εξής:

"Η ώρα του ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων έφτασε στη Super League. Την Κυριακή (19:30) στη «Λεωφόρο» ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Η πρώτη εφετινή αναμέτρησή τους στο Καραϊσκάκη έληξε ισόπαλη με 0-0.

Δύο ντέρμπι συμπεριλαμβάνει και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στην Premier League.

Το Σάββατο, στις 14:30, η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη δεύτερη στη βαθμολογία Τσέλσι, η οποία έχει 10 βαθμούς λιγότερους.

Την Κυριακή, στις 18:30, διεξάγεται το ντέρμπι του Λονδίνου Τότεναμ-Άρσεναλ. Στην 4η θέση με 35 βαθμούς βρίσκεται η Άρσεναλ και στην 6η η Τότεναμ με 33 πόντους και 2 ματς λιγότερα.

Στη Serie A την παράσταση κλέβει το κυριακάτικο ντέρμπι της Αταλάντα με την Ίντερ, το οποίο ξεκινάει στις 21:45, στο Μπέργκαμο. Πρωτοπόρος είναι η Ίντερ με 49 βαθμούς. Στην 4η θέση βρίσκεται η Αταλάντα με 41 πόντους.

Στον ρυθμό των ντέρμπι τα καταστήματα ΟΠΑΠ

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους μεγάλους αγώνες του Σαββατοκύριακου, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι, Τότεναμ-Άρσεναλ και Αταλάντα-Ίντερ.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και τα ακόλουθα:

Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος

Τελευταίος σκόρερ

Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος

Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Νίκη με μηδέν παθητικό

Διαφορά νίκης

Σύνολο κόρνερ

Νικητής κόρνερ

Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο κόρνερ

Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ

Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal

Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under

Μονά/Ζυγά γκολ

Σκορ πολλαπλών επιλογών

Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι

Cash Out οποιαδήποτε στιγμή μέσω της εφαρμογής Opapp

Μέσω της εφαρμογής Opapp οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ".

