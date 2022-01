Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μεγάλωσε σημαντικά την Παρασκευή ο αριθμός των ασθενών που εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αυξητικά κινήθηκε ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 19.972 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 19.772 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 71 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 65 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 7.295 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, ενώ στην Θεσσαλονίκη ακόμη 1.939 μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων διαγνώστηκε στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Καστοριάς

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Φλώρινας

Χαλκιδικής

Χανίων.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

