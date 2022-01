Life

"Ράδιο Αρβύλα": Πρωτιά την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους

Η αγαπημένη παρέα επέστρεψε δυναμικά και βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Απόλυτη κυριαρχία και πρωτιά στην πλειοψηφία των κοινών κατέγραψαν οι «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους.

H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 22%.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού 9 μονάδες, έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο 1.751.340 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 10-13 Ιανουαρίου, η δυναμική της εκπομπής ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

