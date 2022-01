Πολιτική

Μητσοτάκης σε Νεοφύτου: Είμαστε δίπλα σου στον αγώνα σου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ ο κ. Νεοφύτου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την απόφασή του να διεκδικήσει το αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του στον κ. Νεοφύτου. «Θέλω να ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σου και σου εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στον αγώνα τον οποίον μόλις ξεκινάς», σημείωσε.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχαν τον παρακάτω διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπητέ μου Πρόεδρε, φίλε Αβέρωφ, σε καλωσορίζω για ακόμα μια φορά στην Αθήνα. Ως Πρόεδρος του αδελφού κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχεις οδηγήσει την παράταξη σε διαδοχικές νίκες και επιτυχίες στην Κύπρο. Πάντα με γνώμονα την ευθύνη και τον ρεαλισμό και πάντα αγωνιζόμενος για την ευημερία και την προκοπή του Κυπριακού λαού.

Θέλω να σου ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία ως υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2023 και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσεις να αγωνίζεσαι με την ίδια αφοσίωση, με την ίδια προσήλωση, για την ενότητα των Κυπρίων, για την προκοπή του Κυπριακού λαού και βέβαια για την επίλυση του μεγάλου μας εθνικού θέματος.

Θέλω να ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σου και σου εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στον αγώνα τον οποίον μόλις ξεκινάς.

Αβέρωφ Νεοφύτου: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να ξέρετε πως η θεαματική πρόοδος σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών, επανέφερε την αξιοπιστία στη χώρα. Αλλά, εξίσου σημαντικό, επανέφερε την αξιοπρέπεια και την εθνική υπερηφάνεια στον κάθε Έλληνα.

Σας ευχαριστώ διπλά, γιατί μία δυνατή Ελλάδα, που ήταν και παραμένει το ανιδιοτελές στήριγμα της Κύπρου, βοηθάτε την Κύπρο. Και σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για την εθνική μας υπόθεση. Πάντα να είστε δυνατός για μία ακόμα πιο δυνατή Ελλάδα και μία δυνατή Κύπρο.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.

