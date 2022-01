Κοινωνία

Τζώρτζης Μονογυιός - Τροχαίο με Ferrari στην Βούλα: αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες

Ο δικηγόρος του εκλιπόντος για το τροχαίο, τις συνθήκες και το όχημά του.

Για αντιδικία του Τζώρτζη Μονογυιού - του αδελφού της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας, που σκοτώθηκε με τη Ferrari του χθες στη Βούλα – με την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του κάνει λόγο ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο δικηγόρος κάνει λόγο για «εξαιρετικό οδηγό με ασφαλέστατο και πάνακριβο αυτοκίνητο» και ζητεί μάρτυρες του τροχαίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσωπούσε μέχρι και την ώρα του θανάτου του τον γνωστότατο επιχειρηματία της Μυκόνου και αδελφό της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Μονογυιού, τον αείμνηστο Γεώργιο Μονογυιό.

Ο Γεώργιος Μονογυιός είχε οξυτάτη αντιδικία μέχρι και την ώρα του θανάτου του - σήμερα επρόκειτο να καταθέσουμε υπόμνημα σε ποινική υπόθεση μετά από μήνυσή της - με την πρώην σύντροφό του, με την οποία είχε αποκτήσει εκτός γάμου παιδί, το τονίζουμε με την πρώην σύντροφό του, όχι με την τραυματισθείσα και νοσηλευομένη στο νοσοκομείο σύζυγό του, στα ποινικά και στα αστικά δικαστήρια, όπου διεκδικούσε καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας με το παιδί που είχε αποκτήσει με τη συγκεκριμένη κυρία.

Μετά το τραγικό χθεσινό ατύχημα, το δικηγορικό μας γραφείο θα διερευνήσει μαζί με την Ελληνική Αστυνομία τις ακριβείς συνθήκες, υπό τις οποίες ένας εξαιρετικός οδηγός, με ένα ασφαλέστατο και πανάκριβο αυτοκίνητο, έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε το τι έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας των τελευταίων χιλιομέτρων, όπου κινήθηκε το αυτοκίνητο, πριν εκτραπεί και αφού προσέκρουσε σε δέντρο νησίδας, η οποία κακώς δεν είχε προστατευτικές μπάρες, ώστε να αποφευχθεί αυτού του είδους το ατύχημα και αν προ της εκτροπής υπήρξε εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου ή φυσικού προσώπου.

Με πολλή αγωνία περιμένουμε, αφού βελτιωθεί η υγεία της νυν συζύγου του και μητέρας του ολίγων μηνών δεύτερου παιδιού του να μας διευκρινίσει και να μας αποκαλύψει το τι ακριβώς προηγήθηκε της τελευταίας σκηνής του τραγικού για τον αείμνηστο Γεώργιο Μονογυιό ατυχήματος.

Σημειωτέον, ότι ο εκλιπών είχε σημαντικότατη περιουσία και δύο πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις στη Μύκονο.

Παρακαλούμε τον οιονδήποτε αυτόπτη μάρτυρα ή οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για την πορεία του αυτοκινήτου πριν προσκρούσει στο δέντρο και αναφλεγεί να επικοινωνήσει με το δικηγορικό μας γραφείο».





