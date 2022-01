Κοινωνία

Κακοποίηση παιδιού με αυτισμό: αναστέλλεται η άδεια του φυσικοθεραπευτή

Η απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγιου Φυσικοθεραπευτών. Τι αναφέρει η ΣΕΑΑΝ σε ανακοίνωσή της.

Ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγες ημέρες, στο οποίο φαίνεται ένας φυσικοθεραπευτής, να κλωτσά ένα 10χρονο παιδάκι με αυτισμό.

Μετά και την επίσημη καταγγελία που έγινε, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αποφάσισε την αναστολή της άδειας του φυσικοθεραπευτή.

Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ο πρόεδρος τιου Συλλόγου Πέτρος Λυμπερίδης, αναφέρθηκε στο γεγονός και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του φυσικοθεραπευτή "απαράδεκτη".

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι εικόνες που παρακολουθήσαμε στο συγκεκριμένο βίντεο είναι σοκαριστικές, δεν συνάδουν με συμπεριφορά επαγγελματία υγείας και εκθέτουν την κοινότητα των φυσικοθεραπευτών. Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας έχει σαν βασικό σκοπό την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και όχι την πρόκλησή του. Η συμπεριφορά του εν λόγω φυσικοθεραπευτή είναι απαράδεκτη, σε ένα 10χρονο παιδί και μάλιστα σε παιδί που είναι ΑμΕΑ».

Από πλευράς του η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (Σ.Ε.Α.ΑΝ.), Ενιαίος Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, εξέδωσε Δελτίο Τύπου που καταγγέλει πως τέτοιες συμπεριφορές, δεν είναι πρωτογνωρες.

Συγκεκριμένα αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Από χθες σε όλα τα κανάλια παίζει ένα σοκαριστικό βίντεο κακοποίησης παιδιού σε ιδιωτικό κέντρο ειδικής αγωγής και αποκατάστασης. Είναι γενικευμένη η απέχθεια που προκαλεί ενώ και κάποιοι υποκριτικά εμφανίζονται έκπληκτοι.

Πρώτον, κακοποίηση καθημερινά δέχονται τα παιδιά μας, οι ανάπηροι , οι χρόνιοι πάσχοντες από το σμπαράλιασμα του συστήματος υγείας εν μέσω πανδημίας, της ειδικής αγωγής και αποκατάστασης, την εμπορευματοποίηση των αναγκών μας.

Δεύτερον, για να μη μας λένε κάποιοι ότι γενικολογούμε, για το συγκεκριμένο κέντρο ο Ενιαίος, η ΣΕΑΑΝ και το ταξικό σωματείο των εργαζομένων του χώρου ΣΕΜΙΣΕΑ έχουν βγάλει επανειλημμένες καταγγελίες όπως το προηγούμενο καλοκαίρι για την παράνομη «κατασκήνωση» υπό άθλιες συνθήκες που λειτουργούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση εν γνώσει της περιφέρειας στον Ωρωπό Αττικής.

Τρίτον, αυτό το βίντεο είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι κυνηγητό του κέρδους, επιχειρηματική δράση και προστασία της ζωής, των δικαιωμάτων των παιδιών, των αναπήρων, των χρονίως πασχόντων, είναι σε αμείλικτο πόλεμο. Είναι αυτό που λέμε από χρόνια ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή παιδιών, ανθρώπων που δεν μπορούν να προασπίσουν τον εαυτό τους στα χέρια ιδιωτών.

Δύο χρόνια το βίντεο έχει αποσιωπηθεί παρότι ήταν εις γνώση της διεύθυνσης, της ιδιοκτήτριας του κέντρου. Για να μην εκτεθεί το μαγαζί, η επιχείρηση. Η ιδιοκτησία σε όλα τα ρεπορτάζ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχει μείνει στο απυρόβλητο.

Ανάπηροι, χρόνιοι πάσχοντες, γονείς και κηδεμόνες δεχόμαστε την κακοποίηση καθημερινά σαν αποτέλεσμα της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής. Πολιτική που αναπαράγει την αναπηρία, επειδή δεν έχει δημόσιες δομές πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης. Πολιτική που αν δεν έχεις να πληρώσεις πετιέσαι στα αζήτητα στον δημόσιο και ακόμα περισσότερο στον

ιδιωτικό τομέα. Πολιτική που έδειξε το πιο άγριο πρόσωπό της στη χώρα μας αλλά και

στις άλλες χώρες του καπιταλισμού μέσα στην πανδημία, που πρώτα θύματά της είναι τα

φτωχά λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα οι ανάπηροι και οι χρόνιοι πάσχοντες."

