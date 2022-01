Παράξενα

Μήλος: Προσγείωση θρίλερ με αεροπλάνο εκτός διαδρόμου (εικόνες)

Περιπέτεια κατά την προσγείωση για τους επιβάτες και το πλήρωμα του ελικοφόρου αεροπλάνου.

Λαχτάρησαν οι επιβάτες πτήσης της Ολυμπιακής με προορισμό την Μήλο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, περίπου στις 15:30, το αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Μήλος βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του νησιού.

Αιτία ήταν οι ισχυροί πλαγιομετωπικοί άνεμοι που έπνεαν εκείνη την ώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Οι 20 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κτήριο του αεροδρομίου του νησιού.

Το αεροπλάνο δεν έχει υποστεί ζημιές και θα επιστρέψει μαζί με το πλήρωμα, που επίσης βίωσε την περιπέτεια, στο «Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.

H ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει «Κατά την πτήση ΟΑ 024 από Αθήνα για Μήλο που εκτελείται με αεροσκάφος τύπου ATR42 600, μετά την προσγείωση και ενώ είχε επιβραδύνει και τροχοδρομούσε πλέον με χαμηλή ταχύτητα για στάθμευση, λόγω έντονων πλαγιομετωπικών ανέμων με ριπές που επικρατούσαν στην περιοχή του αεροδρομίου, παρέκκλινε για λίγα μέτρα εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Και οι 20 επιβάτες που επέβαιναν στην πτήση αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο του αεροσκάφους».

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, σήμερα είχαν προγραμματιστεί δυο πτήσεις για το αεροδρόμιο της Μήλου και υπήρξε καθυστέρηση στην αναχώρηση του πρώτου αεροσκάφους, οι επιβάτες του οποίου ήταν έτοιμοι για απογείωση μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο οποίο συνέβη το ατύχημα, μετά απο το οποίο οι επιβαίνοντες και στα δύο αεροπλάνα οδηγήθηκαν στο κτήριο του αεροδρομίου.

