ΑΣΟΕΕ: Δεν είχαμε ενημέρωση για δίωξη μέλους ΔΕΠ

Τι αναφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σχετικά με τον καθηγητή που διώκεται ποινικά.

Ανακοίνωση για τον διωκόμενο καθηγητή στον οποίο έκαναν επίθεση κουκουλοφόροι εξέδωσε η Πρυτανεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το κορυφαίο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας με πολύ υψηλές διεθνείς διακρίσεις στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει. Οι αξίες της αριστείας, της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς και της προσήλωσης στο κράτος δικαίου είναι βασικές και συνυφασμένες με την ιστορία και τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Με βάση αυτές τις αξίες το Πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται άμεσα, με ταχύτητα και σύμφωνα με το νόμο, όποτε αυτό απαιτείται.

Πρώτον, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Πρυτανικές Αρχές δεν έχουν ουδέποτε λάβει γνώση/ενημέρωση από την Εισαγγελία για σύσταση κατηγορίας και άσκησης ποινικής δίωξης κατά οποιουδήποτε μέλους Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αναφορικά με αδικήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο έχει ενημερώσει την Εισαγγελία Αθηνών από τις 4/3/21 για δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε ενδεχόμενα αυτού του τύπου αδικήματα μέλους ΔΕΠ.

Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο ενήργησε άμεσα και σύμφωνα με το νόμο, όταν έλαβε ενημέρωση από την Εισαγγελία, για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος μέλους ΔΕΠ για συγκεκριμένα αδικήματα μη σχετιζόμενα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Το δίκαιο και οι επιστήμες βασίζονται σε αποδείξεις. Για να ενημερωθεί σωστά η κοινή γνώμη και να μη διαχέονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες από διάφορες πηγές, παραθέτουμε τα στοιχεία που αφορούν στις ενέργειες του Πανεπιστημίου:

1) Οι Πρυτανικές Αρχές ενημερώθηκαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την άσκηση ποινικής δίωξης μέλους ΔΕΠ για αδικήματα μη σχετιζόμενα με αυτά κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, για τα οποία έχει οριστεί δικάσιμος.

2) Ο Πρύτανης του ΟΠΑ με απόφασή του παρέπεμψε το μέλος ΔΕΠ, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που έλαβε τη σχετική ενημέρωση από την Εισαγγελία-ως όφειλε εκ των αρμοδιοτήτων του να πράξει- στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ, το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο από τα πανεπιστήμια όργανο (στο οποίο συμμετέχουν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί) και εκδικάζει πειθαρχικά παραπτώματα για το σύνολο των μελών ΔΕΠ όλων των ελληνικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, κοινοποίησε άμεσα το έγγραφο της απόφασης για την παραπομπή στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

3) Στη συνέχεια, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ζήτησε τη γνώμη της Συγκλήτου του ΟΠΑ, όπως δύναται να κάνει ο/η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάσει την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 249/1976 «Περί Πειθαρχικού Συμβουλίου Καθηγητών και Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», εφόσον έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, ώστε να μπορεί ο/η Υπουργός να αποφασίσει εάν ο παραπεμπόμενος θα απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης από το ανεξάρτητο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. (Παράγραφος 1, άρθρο 26 του Π.Δ. 160/2008 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός των ΑΕΙ).

4) Η Σύγκλητος του ΟΠΑ αποφάσισε ομόφωνα - για το μέλος ΔΕΠ που παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ από τον Πρύτανη του ΟΠΑ - να μην τεθεί σε αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την έκδοση της σχετικής πειθαρχικής απόφασης, με βάση «το τεκμήριο της αθωότητας» και με βάση την εξέταση των αναφερόμενων ως ακαδημαϊκών κριτηρίων (κατά πόσο πλήττεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, η ακαδημαϊκή διαδικασία, το μάθημα που διδάσκει και άλλα).5) Η διατύπωση της γνώμης της Συγκλήτου του ΟΠΑ στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καθίσταται σαφές ότι: α) Ο Πρύτανης και η Σύγκλητος του ΟΠΑ ενήργησαν άμεσα σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται από το νόμο και τους κανόνες που διέπουν το πειθαρχικό δίκαιο των μελών ΔΕΠ, χωρίς καμία συγκάλυψη σε τίποτα και για κανέναν και β) δεν υπήρξε καμία ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών έως τώρα για άσκηση ποινικής δίωξης από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τυχόν άλλα αδικήματα και ειδικότερα αυτά κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε δίωξη ή καταδικαστική απόφαση για μέλος ΔΕΠ ή οποιαδήποτε απόφαση από το ανεξάρτητο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, τότε οι αποφάσεις αυτές εκτελούνται άμεσα από το Πανεπιστήμιο.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει εξαιρετικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με διεθνή αναγνώριση και διακρίσεις, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο στοιχείο του, μαζί με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να αμαυρώσει τόσο τη φήμη των επιστημόνων όσο και του Πανεπιστημίου, η οποία είναι πολύ υψηλή εδώ και 101 χρόνια. Η αποστολή και το όραμα του ΟΠΑ υλοποιούνται καθημερινά και οι αξίες μας παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο.

