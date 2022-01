Κοινωνία

Τροχαίο στην Βούλα - Κωνσταντέλλος: 80 νεκροί στην παραλιακή τα τελευταία χρόνια (βίντεο)

Τι είπε ο Δήμαρχος της περιοχής, που βρέθηκε σχεδόν αμέσως στο σημείο του δυστυχήματος, όπου έχασε την ζωή του ο Τζώρτζης Μονογυιός.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, για το τροχαίο με τη Ferrari, που έγινε σε μικρή απόσταση από το δημαρχείο και συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο δήμαρχος, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά το τροχαίο, είπε για τα σενάρια σχετικά με τα αίτια, πως «αυτό που κατά κόρον ειπώθηκε χθες είναι ότι υπήρξε μια ξαφνική εκτροπή του αυτοκινήτου. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν αμέσως εδώ - και είναι από εδώ τριγύρω - είναι σοκαρισμένοι. Είναι ευθεία στο σημείο που έγινε το δυστύχημα, είναι σημείο όπου ανοίγει ο δρόμος, στην κορυφή βέβαια μιας στροφής όπου έχουν γίνει πολλά τροχαία».

«Υπάρχει μια ατυχής «παράδοση», με αυτές τις κόντρες, τους άτυπους αγώνες που οργανώνουν κυρίως νεολαίοι, και μαζεύεται κόσμος από όλη την Αττική. Έχουν γίνει επιχειρήσεις από την Αστυνομία, αλλά συνεχίζονται οι κόντρες. Έχουμε πάνω από 40 θανάτους τα τελευταία 35-40 χρόνια στον παραλιακό δρόμο, μόνο στην Βούλα και στην Βουλιαγμένη και έχουμε δυστυχώς και άλλους τόσους στα «Λιμανάκια», όπου έχουμε και αυτούς τους αγώνες», είπε για το σημείο που έχει γίνει «τάφος» για πολλούς οδηγούς.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το τι θα έπρεπε να γίνει, απάντησε πως, «η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να νομοθετεί χωρίς εξαιρέσεις και πρέπει να πειθαρχούν άπαντες στους νόμους. Στο σημείο που έγινε το δυστύχημα το όριο είναι 70 χιλιόμετρα, αλλά ακόμη και αυτήν την ώρα διέρχονται αυτοκίνητα με αρκετά μεγαλύτερη ταχύτητα».

