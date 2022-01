Πολιτισμός

Πέθανε ο Ζαν-Ζακ Μπενέξ

Θλίψη στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζαν-Ζακ Μπενέξ, ο δημιουργός της καλτ ταινίας «Μπέτυ Μπλου», απεβίωσε χθες Πέμπτη σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα ο αδελφός του, η σύζυγός του και η κόρη του.

Ο σκηνοθέτης, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με τις ταινίες «Ντίβα» (1981), «Το φεγγάρι στον υπόνομο» και «Μπέτυ Μπλου» (1986, αρχικός τίτλος «37°2 το πρωί»), της ιστορίας ενός παθιασμένου έρωτα που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Φιλίπ Ντιζάν, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Παρίσι, έπειτα από μακρά ασθένεια.

Ο Μπενέξ ήταν εννέα φορές υποψήφιος για βραβείο Σεζάρ. Η «Μπέτυ Μπλου» ήταν επίσης υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας, γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες και έκανε γνωστή διεθνώς την μέχρι τότε άσημη ηθοποιό Μπεατρίς Νταλ, που υποδυόταν την «Μπέτυ».

Ο Μπενέξ γεννήθηκε στο Παρίσι και σπούδασε ιατρική προτού να αφοσιωθεί στον κινηματογράφο. Ασχολήθηκε επίσης για ένα διάστημα με τη διαφήσιμη και ήταν ο δημιουργός ενός σποτ για την αντιμετώπιση του AIDS.

Μετά την «Μπέτυ Μπλου» όλες οι ταινίες του, όπως η «Ροζλίν και τα λιοντάρια» ήταν εμπορικές αποτυχίες. Το 2001, έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Mortel Transfert», μια παταγώδη αποτυχία που τον άφησε καταχρεωμένο. Αυτή ήταν η τελευταία ταινία μυθοπλασίας που γύρισε για τον κινηματογράφο, καθώς στη συνέχεια ασχολήθηκε με τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και με τη συγγραφή της αυτοβιογραφίας του.

Το 2016 ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο.

