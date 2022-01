Κοινωνία

“Γεννηματάς”: απειλούσε με μαχαίρι γιατρούς και νοσηλευτές

Άγριο περιστατικό μέσα στο νοσοκομείο. Σε έξαλλη κατάσταση ο άνδρας που συνελήφθη.

Στη σύλληψη ενός 47χρονου που απειλούσε με μαχαίρι μέσα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προχώρησε το μεσημέρι η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι, κλείστηκε ξαφνικά σε δωμάτιο του νοσοκομείου, φώναζε και απειλούσε γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο άνδρας φέρεται να διαμαρτυρόταν ότι ο νοσηλευόμενος πατέρας του δεν λάμβανε αρκετή ιατρική φροντίδα.

Γιατρός ειδοποίησε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

