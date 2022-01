Κοινωνία

Τροχαίο με Ferrari στην Βούλα - Ιαβέρης: πρέπει να δείξουμε και στα παιδιά μας το βίντεο

Τι λέει για τα δυστυχήματα με αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, την μάστιγα των τροχαίων με νεκρούς ανθρώπους κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα και όσα πρέπει να κάνουν γονείς και σχολεία.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, γνωστός ως Κωνσταντίνος Ιαβέρης, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με το τροχαίο με Ferrari στην Βούλα, που στοίχισε την ζωή στον Τζώρτζη Μονογυιό.

Όπως επεσήμανε, «τα τροχαία δυστυχήματα με τέτοια αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων είναι μόλις το δύο τοις χιλίοις στην Ελλάδα», ενώ επί του προκείμενου είπε «δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, έχει υπερβεί τα όρια ταχύτητας το αυτοκίνητο, ίσως και σε μία προσπάθεια να αναπτύξει ταχύτητα».

«Το θέμα είναι πως θα πούμε στο παιδί του ότι θα μείνει ορφανό, πως θα πούμε στην σύζυγο του ότι έχασε τον άνδρα της», είπε ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, λέγοντας πως «πρέπει να παραδειγματιστούμε όλοι για να μην είμαστε τα επόμενα θύματα. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες νεκρούς 20χρονους στην Πιερία, σε τόσα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, στην Κατεχάκη, παντού».

«Δεν είναι κάτι απλό, όπως νομίζουμε. Είναι πολύ σύνθετο το πράγμα η οδήγηση, πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι. Το κινητό είναι μάστιγα στις μέρες μας, με ανθρώπους που οδηγούν και βιντεοσκοπούν με το κινητό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως τα τροχαία δυστυχήματα «είναι μια γενοκτονία, είμαστε 500.000 λιγότεροι Έλληνες τα τελευταία χρόνια και μέχρι το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι», προσθέτοντας πως «πρέπει να δείξουμε στα παιδιά μας το βίντεο με το δυστύχημα αυτό και να τους εξηγήσουμε και το σχολείο πρέπει να έρθει επικουρικά με μάθημα για την κυκλοφοριακή αγωγή. Εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας».

