Πολιτική

Αιγαίο: Τουρκικές υπερπτήσεις με F-16 και UAV

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες παραβάσεις καταγράφηκαν συνολικά.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, το απόγευμα, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου, στις 17:51 μ.μ. στα 19.000 πόδια.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του έτους που τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πετά πάνω από την Κανδελιούσσα. Στις 3 Ιανουαρίου είχε πετάξει στα 19.000 πόδια στις 14:48 μ.μ.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, εκτός από το συγκεκριμένο τουρκικό UAV, σήμερα εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης 1 ζεύγος τουρκικών F-16, 1 ζεύγος τουρκικών F-4, 4 τουρκικά ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη ATR-72 και 1 CN-235 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και άλλο ενα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV.

Καταγράφηκαν συνολικά 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών που εξελίχθηκαν σε 6 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου (η μία ήταν η υπέρπτηση στην Κανδελιούσσα) σε διάφορα σημεία του Αιγαίου. Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και UAV πτητικά μέσα αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιεμβολιάστρια στην Πάτρα κατέγραψε.. την επίσκεψη σε γιατρό! (βίντεο)

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: δεκάδες τοκετοί χωρίς να νοσήσει νεογνό

Τροχαίο στην Βούλα - Κωνσταντέλλος: 80 νεκροί στην παραλιακή τα τελευταία χρόνια (βίντεο)