“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Μητσοτάκης, ο κατώτατος μισθός, ο κορονοϊός και οι αντιδράσεις

"Πόλεμος" ανακοινώσεων και αντιδράσεων για όσα είπε ο Πρωθυπουργός στον ΑΝΤ1 για την ενεργειακή κρίση, την Οικονομία και τα μέτρα στήριξης, την διαχείριση της πανδημίας και το πολιτικό σκηνικό.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και κόντρα Νέας Δημοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την διαχείριση της πανδημίας, την πορεία της οικονομίας, τις ανατιμήσεις και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών ακι επιχειρήσεων, αλλά και οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πολιτικό σκηνικό, τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες, στο πλαίσιο της συνέντευξης του στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω" και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σχεστικά με την πανδημία, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την μετάλλαξη Όμικρον, ενώ επανέλαβε πως με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, αποκλείεται νέο lockdown αποκλείεται.

Η μεγάλη είδηση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, ήταν ότι από την 1η Μαΐου θα δοθεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο απαιτηθεί λόγω της αναστάτωσης στην αγορά ενέργειας.





Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ, να βγει και να πει δημόσια αν θεωρεί ότι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί χειραγωγούνται από την Κυβέρνηση.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Πρωθυπουργού:

"Πόλεμος" - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, αναφέρονται τα εξής:

«Στη χθεσινή του συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να σοκάρει ακόμη και τους πιο πιστούς οπαδούς καθώς δεν δίστασε να προσβάλει την μνήμη χιλιάδων νεκρών συμπολιτών μας και τις οικογένειες τους που θρηνούν θέλοντας να υπηρετήσει το αφήγημά του περί “επιτυχίας” που μόνος αυτός βλέπει. Πέρα από την κυνικότητα του απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το ψέμα είναι η δεύτερή του φύση και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας το τελευταίο καταφύγιο ενός αποτυχημένου και αναξιόπιστου πρωθυπουργού.

Ένα – ένα όλα τα ψέματα Μητσοτάκη:

1.“Γίνονται δωρεάν μοριακά τεστ στην Ελλάδα”

Προφανώς γίνονται και δωρεάν μοριακά τεστ στην Ελλάδα, αλλά μόνο σε δημόσιες δομές και είναι μόλις το 1/4 των τεστ που εκτελούνται καθημερινά. Τα υπόλοιπα 3/4 γίνονται στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνονται από την τσέπη των πολιτών. Άλλωστε, στην απορία του δημοσιογράφου γι’ αυτόν τον ισχυρισμό, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό, ότι δωρεάν μοριακά τεστ γίνονται μόνο πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Όχι δηλαδή στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης ή για να έχουμε αξιόπιστη επιδημιολογική επιτήρηση.

2. “Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν συνταγογραφούνται τα τεστ”

Προφανές ψέμα. Τα μοριακά τεστ είναι δωρεάν σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες είτε με συνταγή γιατρού, είτε σε δημόσιες δομές, είτε προληπτικά. Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία, Βέλγιο είναι μόνο μερικές από αυτές τις χώρες. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης ψευδώς είπε ότι δεν είναι ο κανόνας στην Ευρώπη, για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι θλιβερή εξαίρεση στον κανόνα.

3.“Το πρωτόκολλο του 50%+1 στα σχολεία το πρότεινε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων”

Άλλη γνώμη βέβαια είχαν τα μέλη της Επιτροπής Τάκης Παναγιωτόπουλος και Αλκιβιάδης Βατόπουλος. Και οι δύο υποστήριξαν δημόσια ότι δεν ήταν ποτέ πρόταση της Επιτροπής, δεν αποφασίστηκε με επιδημιολογικά κριτήρια, δεν έχει επιδημιολογική λογική και ήρθε στην Επιτροπή ως πρόταση του Υπουργείου Παιδείας.

4. Υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση έχει προσλάβει στο ΕΣΥ όσους γιατρούς ήταν διαθέσιμοι. Γνωρίζει πολύ καλά τις λίστες εκατοντάδων διαθέσιμων γιατρών, που είναι επιλαχόντες σε προκηρύξεις μόνιμων θέσεων και δεν τους προσλαμβάνει. Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών εκτιμούν ότι πρόκειται για έναν αριθμό που προσεγγίζει τους 800 γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες.

5. “Περιστατικά Covid διακομίζονται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μεγάλο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο να επιτάξει το δημόσιο κρεβάτια για να είναι άδεια”

Στην πραγματικότητα τα κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα παραμένουν άδεια διότι με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας γίνεται από τους ιδιώτες επιλογή περιστατικών με ήπια συμπτώματα που χρειάζονται νοσηλεία μόνο λίγων ημερών. Το αποτέλεσμα είναι να μένουν στα φορεία μετά από κάθε εφημερία δημόσιου νοσοκομείου δεκάδες ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί δηλαδή που κινδυνεύει περισσότερο η ζωή τους. Επομένως, με τις αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη οι Έλληνες φορολογούμενοι χρυσοπληρώνουν τις ιδιωτικές κλινικές και αυτές δεν συμμετέχουν όπως θα έπρεπε στη μάχη της πανδημίας.

6.Επανέλαβε τα χυδαία ψέματα για τη μελέτη Λύτρα -Τσιόδρα. Χαρακτήρισε «φραστικό λάθος» τα όσα ψευδώς είχε πει στη Βουλή και συνεχίζει και σήμερα να ψεύδεται, ισχυριζόμενος πως δεν παρέλαβε ποτέ τη μελέτη

7. 13 μέρες μετά την ανακοίνωση της κοροϊδίας 2%, και αφού η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα νοικοκυριών, έτρεξε να κάνει αυτό που έλεγε πως «δεν αντέχει η οικονομία». Να ανακοινώσει για το Μάιο νέα - ανεπαρκή - αύξηση του κατώτατου. Η ακρίβεια εδώ από τώρα, αλλά οι εργαζόμενοι “ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι”»

Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας με τιτλο "Τα 7 ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού", αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Το ότι ο Α. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ταυτιστεί με το ψέμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, είναι γνωστό από τα έργα και τις ημέρες τους στην κυβέρνηση, αλλά και από τον τρόπο που ασκούν αντιπολίτευση. Επειδή όμως ακολουθούν τη γνωστή γκεμπελική τακτική «πες πες κάτι μένει», απαντάμε σημείο προς σημείο στα νέα ψέματά τους.

1. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στοιχειωδώς σοβαρός και ειλικρινής προς τους πολίτες θα παραδεχόταν -αντί να υπόσχεται εκατομμύρια δωρεάν μοριακά τεστ ημερησίως που καμία χώρα δεν κάνει ούτε και συστήνει- ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης υιοθετούν κριτήρια σύμφωνα με τα οποία διενεργούν δωρεάν μοριακά τεστ στους πολίτες σε δημόσιες δομές. Τα κριτήρια αυτά αφορούν κυρίως σε συμπτωματικούς πολίτες και σπανιότερα σε ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό της νόσου COVID-19. Έτσι και στη χώρα μας εφαρμόζονται κλινικά κριτήρια προκειμένου να υποβληθούν οι πολίτες σε δωρεάν μοριακό έλεγχο σε δημόσιες δομές Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία και σημεία δειγματοληψιών του ΕΟΔΥ. Ακριβώς χάρη σε αυτό το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο testing που έχουμε αναπτύξει η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης σε αριθμό test σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC.

2. Οι ισχυρισμοί ΣΥΡΙΖΑ ότι στην Ευρώπη προσφέρονται σε όλους τους πολίτες δωρεάν PCR είναι παντελώς αβάσιμοι. Η αλήθεια είναι ότι τα δωρεάν PCR παντού στην Ε.Ε. γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια - προϋποθέσεις, όπως σε συμπτωματικούς πολίτες και στενές επαφές. Αυτό που γίνεται είναι δημόσιες δομές να δέχονται δωρεάν πολίτες υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς διαστρεβλώνει την πραγματικότητα προς όφελος της στείρας αντιπολιτευτικής γραμμής που έχει υιοθετήσει καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό που εισηγείται είναι να προσθέσουμε ακόμη ένα στάδιο που θα επιβαρύνει τον πολίτη με αμοιβή γιατρού προκειμένου να πραγματοποιεί ένα δωρεάν μοριακό τεστ, όταν αυτό συμβαίνει στη χώρα μας πολύ πιο απλά και εύκολα για τους συμπτωματικούς πολίτες χωρίς καμία υποχρέωση συνταγογράφησης ή παραπεμπτικού γιατρού, σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας και τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

3. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την πρόταση της αρμόδιας υποεπιτροπής Δημόσιας Υγείας για τη λειτουργία των σχολείων με το πρωτόκολλο αυξημένων δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων σε περίπτωση θετικού κρούσματος για όλους τους μαθητές κάθε τάξης (test to stay). Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας έχει δηλώσει πως στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου έχει καταλήξει στο 50+1 ακριβώς διότι το μείζον δεν είναι ο αριθμός αλλά είναι ο τακτικός έλεγχος. Αυτό εφαρμόζουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ άλλωστε.

4. Το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί με 12.000 επικουρικό προσωπικό, 2.000 επικουρικούς ιατρούς και 2.000 μόνιμους ιατρούς. Όλες οι κρίσιμες ειδικότητες που ήθελαν να ενταχθούν στο ΕΣΥ έχουν προσληφθεί. Οι θέσεις στις οποίες αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ αφορούν είτε επικουρικούς ιατρούς που ήδη υπηρετούν είτε ιατρούς που υπηρετούν σε αλλά νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχουν κάνει αίτηση σε προκηρύξεις για θέσεις νοσοκομείων που έχουν καλυφθεί, είτε ειδικότητες που δεν σχετίζονται με τις ανάγκες

5. Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έχουμε λάβει το σύνολο των κλινών ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών για τις ανάγκες του ΕΣΥ, σχεδόν 500 κλίνες covid στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη και άλλες 300 non covid, ενώ στο λεκανοπέδιο διασφαλίσαμε 300 κλίνες για covid περιστατικά και 300 κλίνες για non covid περιστατικά. Αντιλαμβανόμαστε την ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω ιδεοληψίας, γι΄0 αυτή τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θωρακίζει το ΕΣΥ

6. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στην ουσία της τοποθέτησης του. «Η δήλωση θα έπρεπε να ήταν καλύτερα διατυπωμένη. Το αναγνώρισα εξάλλου και στη Βουλή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι έστω και εκτός ΜΕΘ υπάρχει μία βασική φροντίδα στον άρρωστο ο οποίος θα μπει αργά ή γρήγορα, γρήγορα κατά κανόνα, σε μία κανονική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας». Αυτή ακριβώς ήταν η απάντησή του.

7. Για να αντιληφθεί κάποιος την αντιπολιτευτική φαιδρότητα του ΣΥΡΙΖΑ, θα αρκούσε το τελευταίο σημείο της ανακοίνωσης που χαρακτηρίζει «ανεπαρκή» την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα δοθεί τον Μάιο, δίχως να έχει γίνει καμία ανακοίνωση για το ποσοστό. Η ανακοίνωση της αύξησης θα γίνει ύστερα από τρεις μήνες κι αφού ακολουθήσει εκτενής διαβούλευση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει ήδη στο συμπέρασμα ότι είναι ανεπαρκής! Άλλωστε ότι κι αν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας συνεχώς τάζει τα διπλά.

Κι ύστερα απορούν γιατί δεν τους παίρνει κανείς στα σοβαρά!»

Η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου δήλωσε «Τώρα που επιβεβαιώνεται ότι η ακρίβεια, που σαρώνει τα νοικοκυριά, δεν είναι παροδικό φαινόμενο, όπως έλεγε τόσο καιρό ο κ. Μητσοτάκης, και 13 μέρες μετά τον εμπαιγμό της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 2%, ανακοίνωσε ανεπαρκή νέα αύξηση από το Μάιο. Η έκρηξη ανατιμήσεων είναι ήδη εδώ. Και ο κ. Μητσοτάκης, που μέχρι τώρα έλεγε πως δεν αντέχει η οικονομία άλλη αύξηση, τάζει αυξήσεις από Μάιο και βλέπουμε. Οι εξαγγελίες πανικού για να συγκρατήσει την οργή των πολιτών και την κατάρρευσή του πέφτουν στο κενό. Μόνη λύση σήμερα είναι η πολιτική αλλαγή, για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, για την κατάργηση της εργασιακής ζούγκλας του κ. Μητσοτάκη και για ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας σε ενέργεια και προϊόντα».





Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχετικά με την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνει τα εξής:

«Η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, πέρα από τις προκλητικές ωραιοποιήσεις για όσα βιώνει ο λαός, αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση ότι υπάρχει μια άβυσσος που χωρίζει τις λαϊκές ανάγκες από τις προτεραιότητες της οικονομίας των λίγων κι από το αντιδραστικό πλαίσιο της ΕΕ που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ. Συγκεκριμένα:

Η προστασία της υγείας από την πανδημία και η στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας θυσιάζεται στο βωμό των «αντοχών της οικονομίας» και της επιζήμιας «σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα», ενώ ήδη προωθείται η περαιτέρω εμπορευματοποίηση στο πλαίσιο του «νέου ΕΣΥ».

Η προστασία του λαού από την ενεργειακή φτώχεια θυσιάζεται για να προχωρήσουν οι «πράσινες» μπίζνες, η «απολιγνιτοποιηση» και η «απελευθέρωση της ενέργειας».

Ακόμη και η μείωση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά από την ακρίβεια δε συζητείται γιατί «προέχει η δημοσιονομική προσαρμογή».

Ενώ τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας εναποτίθενται στα σχέδια των ενεργειακών κολοσσών που εκπονούνται κι αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα και τις συμμαχίες ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, όπως αποδεικνύει και η περίπτωση του αγωγού East Med.

Όσο για τις υποσχέσεις για τον κατώτατο μισθό εκεί η πρόκληση ξεπέρασε κάθε όριο. 10 χρόνια μετά την κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και της καθιέρωσης επιβολής του κατώτερου μισθού με υπουργική απόφαση, που στη συνέχεια υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται ο πρωθυπουργός να εμφανίσει ως επιτυχία μια μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού, στα επίπεδα του 2009 και μάλιστα σε συνθήκες τεράστιας ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Όμως, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού ως βάση για αυξήσεις, πρέπει να είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων κι όχι της εκάστοτε κυβέρνησης, ανάλογα με τις «αντοχές της οικονομίας», δηλαδή τα κέρδη του κεφαλαίου, συμπιέζοντας προς τα κάτω το μέσο μισθό κι αποφασίζοντας τελικά με κριτήριο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής και αξιοποιώντας αυτό του νομοθετικό πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις την προηγούμενη δεκαετία, έχουμε φτάσει στο σημείο ο σημερινός μέσος μισθός να είναι στα επίπεδα που βρίσκονταν ο κατώτατος πριν μια δεκαετία.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται στην αντίπερα όχθη των λαϊκών αναγκών, όπως και κάθε άλλη κυβέρνηση που κινείται στις παραπάνω ράγες.

Σήμερα είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με κατάργηση των αντεργατικών νόμων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, επαναφορά της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης και πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων. Να διεκδικήσουν την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης που έχουν οδηγήσει 1 στους 3 εργαζόμενους να αμείβονται πολύ κάτω και από αυτό τον κατώτερο μισθό. Γι’ αυτό και η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται για το λαό δεν μπορεί να προέλθει από το ανακάτεμα του σημερινού σάπιου πολιτικού συστήματος, αλλά από την πάλη του, που θα ιεραρχεί τις δικές του ανάγκες και θα ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση τους, γιατί τελικά μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει το λαό!»

Το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση με τίτλο «Πολύ αργά για μεταμεσονύχτιες υποσχέσεις» αναφέρει τα εξής:

«Η τραυματισμένη αξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη δε διασώζεται με μεταμεσονύχτιες υποσχέσεις. Στο μέτωπο της πανδημίας, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η δημόσια υγεία παραμένει χαμηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, τα επαναλαμβανόμενα λάθη, η αδράνεια και οι καθυστερήσεις δεν αναχαιτίζουν το κύμα ακρίβειας και εξανεμίζουν το πραγματικό εισόδημα. Αν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να είναι χρήσιμος, ιδού μερικά «συγκεκριμένα» μέτρα:

Περισσότερα σημεία για δωρεάν τεστ για τους πολίτες ώστε να γίνεται γρήγορη ιχνηλάτηση και να αποφεύγεται η ταλαιπωρία

Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με μόνιμο προσωπικό

Μείωση των φόρων σε βασικά είδη διατροφής και καύσιμα

Γενναία και άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει στο δρόμο της ευθύνης και της αξιοπιστίας, που οδηγεί σε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε «σας άκουσα χθες με τον Πρωθυπουργό, που ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό το Μάϊο. Είναι αστείο αυτό. Από το 2020 μέχρι σήμερα οι άνθρωποι που εισπράττουν τον κατώτατο μισθό, που ζουν με τον κατώτατο μισθό, έχουν έναν πληθωρισμό τεράστιο, καμία σχέση με τον επίσημο πληθωρισμό, καμία σχέση με τον πληθωρισμό τον δικό σου και τον δικό μου, γιατί εμείς είμαστε προνομιούχοι, δεν υπάρχει «μέσος πληθωρισμός», κάποιος που ζει στο Πέραμα και ζει στο νοίκι και πρέπει να πληρώσει το φαρμακείο, έχει ψηλότερο πληθωρισμό. Και το 6% να το έδινε σήμερα, όχι τον Μάη, θα είχαμε μία υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού τα τελευταία δύο χρόνια της τάξης του 20%. Αυτό το 20% προκύπτει από το ότι έχουμε μία μέση αύξηση τιμών του καλαθιού των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζει κάποιος που ζει με τον κατώτατο μισθό του 28%, οπότε αν υπολογίσεις ότι υπήρξε μία αύξηση ακόμη και 8% στον ονομαστικό τους κατώτατο μισθό έχουν μία απώλεια 20%. Και αυτό που προτείνουμε εμείς ως ΜέΡΑ25 αυτός ο κατώτατος μισθός αυτομάτως μήνα-μήνα να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό του μήνα. Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και βεβαίως και των επιδομάτων».

