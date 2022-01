Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος: η Βίκυ Τσοχατζοπούλου στον ΑΝΤ1 για τις θυρίδες

Αποκλειστική δήλωση της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη του ΑΝΤ1.

Tης Κέλλυς Χεινοπώρου

«Δεν προσδοκώ κανένα όφελος» δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 η Βίκυ Τζοχατζοπούλου, μετά την αποκάλυψη του ΑΝΤ1 ότι είναι έτοιμη να παραδώσει στις ελληνικές αρχές τους δυο αριθμούς θυρίδων ξένης τράπεζας που βρήκε η ίδια στο αρχείο του Άκη Τζοχατζόπουλου.

Όπως εξηγεί σε γραπτή της δήλωση, η ενέργειά της να παραδώσει στοιχεία τα οποία ίσως οδηγήσουν σε χρήματα που ποτέ δεν εντόπισαν οι ελληνικές διωκτικές αρχές κατά την διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης , γίνεται μόνο για την ηθική της δικαίωση

«Δεν έχω και δεν θα μπορούσα να έχω ή να προσδοκώ οφέλη από τις ενέργειές μου. Οδηγός και επιθυμία μου είναι μόνο η ηθική δικαίωσή μου και η αποκατάσταση του ονόματός μου και του ονόματος του παιδιού μου», αναφέρει η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Το περιεχόμενο και οι δικαιούχοι των δυο θυρίδων - όταν αυτοί αποκαλυφθούν μετά από έρευνα που θα ζητήσει να γίνει η Βίκυ Τσοχατζοπούλου - ίσως λύσουν το μεγάλο μυστήριο με τα χρήματα που δεν βρέθηκαν ποτέ και για τα οποία φυλακίστηκε ο Άκης και η Βίκυ Τζοχατζοπούλου. Χρήματα που όπως ξεκαθαρίζει σήμερα η χήρα του πρώην υπουργού δεν προσδοκά να λάβει

«Θα ήθελα να αντιληφθούν όλοι πως δεν προσδοκώ το παραμικρό όφελος, αφού η συγκεκριμένη δικογραφία, η δικαστική εκκρεμότητα που αφορά τα χρήματα έχει τελειώσει και μάλιστα έχω καταδικασθεί και εκτίσει βαριά και δύσκολη ποινή, στερούμενη ταυτόχρονα το παιδί μου για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Βίκυ Τσοχατζοπούλου.

Τον Απρίλιο του 2012 ο πρώην υπουργός Άμυνας συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και λίγους μήνες αργότερα καταδικάζεται και φυλακίζεται. Σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη ο πρώην υπουργός δέχθηκε καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών - τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ - και τα οποία φέρεται να διακινήθηκαν τμηματικά και μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών...

Όπως δήλωσε ο Αλεξανδρής Νίκος, δικηγόρος Βίκυ Τζοχατζοπούλου στον ΑΝΤ1 «οι επόμενες ενέργειες είναι να επικοινωνήσομε με τράπεζες να δούμε τους δικαιούχους των θυρίδων , θα πάρουμε στοιχεία και αλληλογραφία και θα την παραδώσουμε αρχές».

Γιατί, αυτά τα στοιχεία δεν ήρθαν νωρίτερα στο φως; Γιατί, εφόσον υπήρχαν στο αρχείο του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο πρώην υπουργός δεν τα αποκάλυψε στις αρχές για να ελαφρύνει την θέση του; Και γιατί η Βίκυ Τζοχατζοπούλου αποφασίζει να τα αποκαλύψει τώρα;

«Ο Τζοχατζόπουλος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν ο ίδιος αποδέκτης των χρημάτων και μάλιστα όταν καταδικάστηκε άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια να συλλέξει στοιχεία που θα αποδείκνυε ότι καταδικάστηκε άδικα, όμως ασθένησε και έφυγε από την ζωή σε σύντομο χρονικό διάστημα και η όποια συλλογή στοιχείων μάλλον έμεινε στην μέση…», σημείωσε στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Αλεξανδρής.

Η Βίκυ Τζοχατζόπολου μέσω του νομικού της εκπροσώπου εξηγεί ότι τώρα αποκαλύπτει τα νέα αυτά στοιχεία, γιατί τώρα τα εντόπισε στο προσωπικό αρχείο του ιστορικού πολιτικού στελέχους.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι δυο – σύμφωνα με πληροφορίες- διαθήκες του εκλιπόντα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες δυο εβδομάδες.

«Θα δημοσιευθούν οι διαθήκες του Άκη οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν στην όλη έρευνα και στην εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας», καταλήγει ο δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπούλου.

