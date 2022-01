Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Γύθειο

Αισθητή έγινε η σεισμική δόνηση στη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 19:40 απόψε, σε περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά του Γυθείου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 12 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά του Γυθείου.

