ΑΕΚ - Όλεγκ Νταντσένκο: Σκοτώθηκε η γυναίκα του σε τροχαίο (εικόνες)

Τραγωδία για τον παίκτη της ΑΕΚ που έχασε τη γυναίκα του σε τροχαίο.

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον Όλεγκ Νταντσένκο.

Την ημέρα που ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ και τη Ζόρια ότι η ουκρανική ομάδα κάνει δικό της τον 27χρονο παίκτη για ενάμιση χρόνο, με τη μορφή δανεισμού.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του, Βικτόρια σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Το δυστύχημα έγινε λίγο έξω από την Οδησσό.

Η εκλιπούσα οδηγούσε μια Mercedes στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κίεβο με την Οδησσό και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, βγαίνοντας εκτός πορείας.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ανέσυραν το σώμα της συζύγου του Ουκρανού ποδοσφαιριστή.

