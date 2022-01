Life

“Η Φάρμα”: δύο… επιστροφές παικτών και τρεις νέες αφίξεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι γνώριμοι παίκτες μπαίνουν, μαζί με τους τρεις καινούριους, στην φάρμα του ΑΝΤ1, προκαλώντας αντιδράσεις και ανάμεικτα συναισθήματα.

Η 7η εβδομάδα στη «ΦΑΡΜΑ» του ΑΝΤ1, που θα τη δούμε στον τηλεοπτικό αέρα από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, επιφυλάσσει εκτός από την είσοδο τριών νέων παικτών (Νάιρα Αλεξοπούλου, Μιχάλης Πελεκάνος, Ανίτα Μουτσάι) και δύο επιστροφές που θα ανατρέψουν τα δεδομένα και τις ισορροπίες.

Οι πόρτες της «ΦΑΡΜΑΣ» ανοίγουν, και δύο γνώριμα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και συναισθήματα.

Η Σάσα Μπάστα και ο Κουτσαβάκης φορούν ξανά τις γαλότσες τους και μπαίνουν στο παιχνίδι.

Έχοντας κάνει ήδη μια «περιπετειώδη» και «ηχηρή» διαδρομή μέσα στη «ΦΑΡΜΑ», οι δύο παίκτες επιστρέφουν στον… «τόπο του εγκλήματος» και ανακατεύουν ξανά την τράπουλα.

Παρακλουθήστε τα βίντεο με την είσοδο της Σάσας Μπάστα και του Κουτσαβάκη στη «ΦΑΡΜΑ»:

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ - Όλεγκ Νταντσένκο: Σκοτώθηκε η γυναίκα του σε τροχαίο (εικόνες)

Τροχαίο με Ferrari στην Βούλα - Ιαβέρης: πρέπει να δείξουμε και στα παιδιά μας το βίντεο

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Μητσοτάκης, ο κατώτατος μισθός, ο κορονοϊός και οι αντιδράσεις