Sinead O'Connor: Στο νοσοκομείο μετά το θάνατο του γιου της

Τα μηνύματα της τραγουδίστριας της προηγούμενες μέρες. Μία εβδομάδα μετά το θάνατο του γιου της.

«Αποφάσισα να ακολουθήσω τον γιο μου. Δεν έχει νόημα να ζω χωρίς αυτόν. Ό,τι αγγίζω, το καταστρέφω. Έμεινα μόνο για αυτόν. Και τώρα έφυγε», έγραψε σε έναν μη επαληθευμένο λογαριασμό στο Twitter που συνδέεται με τον επίσημο λογαριασμό της η Sinead O'Connor.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια είχε στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα με την ψυχική της υγεία, ενώ είχε εκφράσει τις σκέψεις της για αυτοκτονία.

Όταν μία εβδομάδα πριν ο γιος της αυτοκτόνησε, κατηγόρησε τον εαυτό της, δηλώνοντας «χαμένη».

Μία ώρα αργότερα, η ίδια ζήτησε συγγνώμη για τις ανησυχητικές αναρτήσεις της και καθησύχασε τους θαυμαστές της λέγοντας ότι πήγαινε να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

I’m sorry for what I tweeted yesterday. I’m very upset. My son was the love of my life. I am sorry I’ve upset tusla and just about every other human being on earth also. I am ruined without my son. I am sorry I’ve upset anyone. I’m a twat.