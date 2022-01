Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γέννησε αφού νόσησε δύο φορές

Από δύο διαφορετικές μεταλλάξεις νόσησε η γυναίκα που γέννησε στον Άγιο Νικόλαο.

Δύο φορές νόσησε από κορονοϊό μία γυναίκα η οποία γέννησε το μεσημέρι της Παρασκευής στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Η 34χρονη, παρά το ότι νόσησε δύο φορές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεμβολίαστη γυναίκα, νόσησε από δύο διαφορετικές μεταλλάξεις.

Στον 7ο μήνα διαγνώστηκε με την μετάλλαξη Δέλτα, ενώ λίγες μόλις ημέρες πριν γεννήσει βρέθηκε ξανά θετική στον ιό και όπως διαπιστώθηκε νοσούσε από την μετάλλαξη Όμικρον.

H 34χρονη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 3.200 γραμμαρίων.

