Κοινωνία

Τροχαίο: ανήλικος νεκρός από πτώση αυτοκινήτου σε στύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον νεαρό που έχασε την ζωή του. Τραυματίας ο 14χρονος συνοδηγός.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, το βράδυ της Παρασκευής, στο Μενίδι.

Αυτοκινήτο, ακόμη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο, στην οδό Μόλας.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες 14 ετών το ένα και 17-18 ετών το άλλο, τα οποία μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σκοτώθηκε ο οδηγός και τραυματίστηκε ο 14χρονος συνεπιβάτης.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για το τροχαίο.

Για το τροχαίο, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν στον απεγκλωβισμό των ατόμων, οκτώ πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός 2 ατόμων χωρίς αισθήσεις, συνέπεια τροχαίου ατυχήματος, επί της οδού Μόλας στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 14, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Μητσοτάκης, ο κατώτατος μισθός, ο κορονοϊός και οι αντιδράσεις

Τροχαίο με Ferrari στην Βούλα - Ιαβέρης: πρέπει να δείξουμε και στα παιδιά μας το βίντεο

ΑΕΚ - Όλεγκ Νταντσένκο: Σκοτώθηκε η γυναίκα του σε τροχαίο (εικόνες)