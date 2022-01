Πολιτισμός

Άννα Φρανκ: Ποιος πρόδωσε την οικογένειά της; (βίντεο)

Μια διαφορετική από τις άλλες έρευνα αποκαλύπτει για πρώτη φορά στην Ιστορία έναν ύποπτο.

Νέα ευρήματα από την έρευνα για το μυστήριο 70 χρόνων αναφορικά με το πώς οι ναζί ανακάλυψαν την οικογένεια της Άννας Φρανκ και τέσσερα ακόμα άτομα που κρύβονταν σε διαμέρισμα στο Άμστερνταμ.

Ο Όττο Φρανκ, ο πατέρας της Άννας και το μόνο μέλος της οικογένειας που επέστρεψε από το Άουσβιτς, είχε γυρίσει με μία μόνο ερώτηση: «ποιος πρόδωσε την κρυψώνα τους στου ναζί;».

Δύο θεωρίες της ολλανδικής Αστυνομίας και δεκαετίες αργότερα, δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις.

Το 2016 μία ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής πρώην πράκτορα του FBI έκαναν μία νέα προσπάθεια να ανοίξουν την κλειστή υπόθεση, με τη χρήση νέων τεχνικών και της τεχνολογίας.

Η εκπομπή «60 MINUTES» του CBS προσέγγισε τους πρωτοπόρους ερευνητές που προσπαθούν να απαντήσουν στο επίμονο ερώτημα, αποκαλύπτοντας τον βασικό ύποπτο, στην εκπομπή της Κυριακής.

