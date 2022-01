Κοινωνία

Σολόνικ: ελεύθερος ο ομογενής που συνελήφθη από λάθος

Τι αξιώνει τώρα από την Αστυνομία και το Δημόσιο ο 48χρονος. Τι λέει ο συνήγορος του για την “εμπλοκή” του πελάτη του στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας

Ελεύθερος αφέθηκε την Παρασκευή ο 48χρονος ομογενής από την Γεωργία, που συνελήφθη από λάθος για την δολοφονία του μαφιόζου Σολόνικ και της συντρόφου του.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης ο 48χρονος μετήχθη από το Τμήμα Μεταγωγών της Θεσσαλονίκης στις Φυλακές Κορυδαλλού, ωστόσο τελικώς αργά το απόγευμα της Παρασκευής αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 48χρονος συνελήφθη την περασμένη Τρίτη, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στην Θεσσαλονίκη, ως ηθικός αυτουργός στην δολοφονια του Σολόνικ.

«Σε βάρος του δεν προέκυψε τίποτα. Παρά την καθυστερημένη λήψη της σχετικής απόφασης, αποσαφηνίστηκε πλήρως ότι ο εντολέας μου Ιωακείμ Καρσλιάδης ουδεμία σχέση είχε με την περιβόητη υπόθεση δολοφονίας του Σολόνικ και της συντρόφου του και αφέθηκε ελεύθερος προ ολίγου, όπως εξαρχής ζητούσαμε. Εννοείται, βέβαια, ότι για τον απίστευτο αυτόν διασυρμό και καταρράκωση της προσωπικότητάς του θα προβούμε στις δέουσες νόμιμες ενέργειες, όπως ο ίδιος και οι οικείοι του επιθυμούν, για αυτό, άλλωστε, γίνεται και η παρούσα δήλωση» είπε στο protothema.gr o συνήγορός του, Γρηγόρης Μαρκοβίτης.

Η ιστορία του 48χρονου ομογενούς, που πιάστηκε για τη δολοφονία του μαφιόζου Σολόνικ και της καλλονής φίλης του, το 1997 στο Λαγονήσι, ξεκινά στην Ελλάδα το 1996. Τότε, ήρθε από τη Γεωργία, με τη σύζυγο του να μένει πίσω, καθώς ήταν έγκυος στην κόρη τους. Πηγαίνει στην Μάνδρα Ξάνθης, όπου αρχικά απασχολείται ως εργάτης γης και στη συνέχεια πιάνει δουλειά σε μια χοιροτροφική μονάδα.

Το 1998 και ενώ έχει έρθει και η σύζυγος, γεννιέται ο γιος του. Τότε προσήχθη από αστυνομικούς, γιατί το όνομα του, το χρησιμοποιεί η ρωσική μαφία. Μετά από κράτηση και ανάκριση μιας ημέρας, τον αφήνει αργά το βράδυ ελεύθερο, καθώς δεν προέκυψε σε βάρος του το παραμικρό.

Το 1998 μετακομίζει στη Νάουσα, στον κουνιάδο του. Από το 1998 έως το 2010 μένει στη Νάουσα όπου βιοπορίζεται ως οικοδόμος, αγοράζει σπίτι με δάνειο και αυτοκίνητο. Ο 48χρονος το 2005- 2006 υπηρετεί στον Στρατό στην Κομοτηνή, κάτι που είπε και στους αστυνομικούς, όταν στις 10:58 το πρωί της Τρίτης ταξίδεψε με την πτήση 547 της Ολυμπιακής από Λάρνακα και μετά από πληροφορία της Interpol, του πέρασαν χειροπέδες.

Το 2010, πηγαίνει στην Κύπρο όπου μένει μόνιμα. Το 2012 ήρθε στην κηδεία του θείου του στην Κομοτηνή και προχθές πάλι ταξίδεψε στην Ελλάδα, για να πάει στην κηδεία της πεθεράς του, στη Νάουσα.

