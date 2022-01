Κόσμος

Τόκιο: Επίθεση με μαχαίρι έξω από πανεπιστήμιο (εικόνες)

Θρίλερ έξω από το πανεπιστήμιο. Μαθητές τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου με μαχαίρι.



Μαθητές που είχαν συγκεντρωθεί για να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήμιο του Τόκιο, τραυματίστηκαν σήμερα Σάββατο από την επίθεση ενόπλου με μαχαίρι, όπως μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί όταν ένας μαθητής τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο την ώρα που συγκεντρώνονταν για να δώσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 17χρονος μαθητής, συνελήφθη, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Asahi.

Περίπου μισό εκατομμύριο μαθητές στην Ιαπωνία δίνουν αυτήν την εβδομάδα τις ετήσιες εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Η αστυνομία του Τόκιο απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την επίθεση, ενώ δεν επιβεβαίωσε κάποια σύλληψη.

Τον περασμένο Οκτώβριο ένας άνδρας, ντυμένος με στολή Τζόκερ από την ταινία Μπάτμαν, μαχαίρωσε 17 επιβάτες τρένου στο Τόκιο. Πολλοί ταξιδιώτες εγκατέλειψαν ουρλιάζοντας τα βαγόνια, ορισμένοι πηδώντας από τα παράθυρα για να σωθούν. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε σημειωθεί άλλη μία επίθεση με μαχαίρι σε τρένο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, με αρκετούς τραυματίες.

