Εφαρμογή ανιχνεύει οχήματα που παρκάρουν σε ράμπες ΑμΕΑ (βίντεο)

Ο Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» έδειξε πώς λειτουργεί η πρωτότυπη εφαρμογή.

Σε μία εξαιρετική πρωτοβουλία προχώρησε η Δημοτική Αστυνομία.

Ειδικότερα, η Δημοτική Αστυνομία ανέπτυξε μία εφαρμογή μέσω της οποίας θα μπορούν να ανιχνεύονται τα οχήματα που παρκάρουν παράνομα στις ράμπες για ΑμΕΑ.

Η Δημοτική Αστυνομία θα ενημερώνεται αυτόματα μέσω της εν λόγω εφαρμογής και θα αφαιρείται άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα και πινακίδες για δυο μήνες.

Ο Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Βλάχος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» και παρουσίασε σε ζωντανή σύνδεση πως λειτουργεί η πρωτότυπη εφαρμογή της Δημοτικής Αστυνομίας .

