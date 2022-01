Κόσμος

Μεξικό: 60 χρόνια φυλακή για τον διαβόητο κακοποιό “Βαριοπούλα”

Η σύλληψή του θεωρήθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Ένας αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στο Μεξικό, ο οποίος έγινε ένας από τους πλέον καταζητούμενους στη χώρα εξαιτίας της κλοπής πετρελαίου σε βιομηχανική κλίμακα από τη συμμορία του, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 60 ετών, όπως ανακοίνωσαν εισαγγελείς χθες Παρασκευή.

Ο Χοσέ Αντόνιο Γέπες, ένας διαβόητος κλέφτης καυσίμων που κατηγορείται για την υποκίνηση μίας τρομακτικής έξαρσης της βίας στην κεντρική πολιτεία Γκουαναχουάτο, συνελήφθη το 2020. Η σύλληψή του θεωρήθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Γνωστός με το προσωνύμιο «El Marro» (σ.σ. «Η Βαριοπούλα»), ο Γέπες ήταν το αφεντικό του καρτέλ της Σάντα Ρόσα ντε Λίμα, με έδρα το Γκουαναχουάτο, όπου βρισκόταν σε πόλεμο με το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (CJNG), μία από τις πιο ισχυρές και βίαιες συμμορίες του Μεξικού.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Γκουαναχουάτο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι περιφερειακό δικαστήριο έκρινε τον Γέπες και τους συνεργάτες του «ενόχους για το αδίκημα της απαγωγής».

@FGEGUANAJUATO Sentencian a JOSE ANTONIO “N” alias El Marro a 60 anos de carcel en Guanajuato.

Un tribunal de juicio oral del @PoderJudicialGT, con sustento en las pruebas presentadas por el MP especializado, lo encontro culpable a el y a sus coautores por el delito de secuestro. pic.twitter.com/hGraXufDNO — Fiscalia General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) January 15, 2022

Ο Γέπες ήταν ένας από τους πλέον διαβόητους κακοποιούς που έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα επί προεδρίας του Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος έχει ορκιστεί να καταπολεμήσει την έξαρση της βίας και να περιορίσει την ανεξέλεγκτη κλοπή πετρελαίου από αγωγούς του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Pemex.

Το καρτέλ της Σάντα Ρόσα ντε Λίμα είχε εμπλακεί σε μία σειρά από εγκληματικές δραστηριότητες στο Γκουαναχουάτο, από λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέχρι απαγωγές. Η κλοπή καυσίμων ήταν συχνά μία εύκολη πηγή εσόδων σε μία πολιτεία που διασχίζεται από αγωγούς και φιλοξενεί ένα μεγάλο διυλιστήριο.

