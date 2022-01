Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα 12 SOS για τις μάσκες υψηλής προστασίας - Τι πρέπει να προσέχουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεχωρίζουμε τις αυθεντικές προστατρευτικές μάσκες από τις "μαϊμού".

Η έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού έχει σαν αποτέλεσμα και την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης προστατευτικών μασκών όπως οι N95, KN95 και KF94.

Πριν τις προμηθευτεί κανείς, όμως, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει μάσκες υψηλής προστασίας… «μαϊμού».

Γι’ αυτό, οι New York Times, ετοίμασαν μία χρήσιμη λίστα, στην οποία παρουσιάζουν τα 12… SOS για τις μάσκες:

1) Η διάθεσή τους γίνεται σε σφραγισμένες συσκευασίες: Οι αυθεντικές μάσκες είναι σφραγισμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σαφές ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από εσάς. Εάν όμως οι μάσκες βρίσκονται σε τσάντα, η οποία έχει δεθεί είτε με ταινία είτε είναι κλειστή με φερμουάρ, τότε θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2) Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες είτε για την εταιρεία, είτε για την τοποθεσία της: Στη συσκευασία όπου περιέχονται οι μάσκες, θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στον τόπο κατασκευής τους. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει νόμιμος ιστότοπος ή διεύθυνση. Και αυτό, διότι εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα ή έχετε ερωτήσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή τους.

3) Απουσία ημερομηνίας λήξης: Από τη στιγμή που «αποδυναμώνεται» η οδός που μπλοκάρει τα σωματίδια θα πρέπει πάντα να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα με την Κριστίνα Μπάξτερ, διευθύνουσα σύμβουλο της Emergency Response TIPS, LLC, μιας εταιρείας εκπαίδευσης και συμβούλων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, είναι πολύ πιθανό να καταστραφούν τα ελαστομερή υλικά στους ιμάντες, καθώς και τα εξαρτήματα που τους συγκρατούν στη θέση τους.

4) Λανθασμένη χρήση της επίσημης ορολογίας: Οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει να αναφέρει ότι η μάσκα έχει εγκριθεί από τον FDA. Σημειώνεται πως η μάσκα Ν95 θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (NIOSH) και όχι από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Παρόλα αυτά μία χειρουργική μάσκα N95 θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την FDA.

Όμως, ούτε το NIOSH ούτε η FDA παρέχουν τα λεγόμενα πιστοποιητικά έγκρισης. «Άρα, κάθε επιστολή πιστοποίησης που εσωκλείεται είναι ψευδής», τονίζει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ECRI, Μάρκους Σαμπάκερ.

Επιπλέον, είναι συχνό φαινόμενο να αναγράφεται στη συσκευασία ότι οι μάσκες KN95 ή KF94 είναι «εγγεγραμμένες στην FDA» ή «στη λίστα της FDA». Ωστόσο, αυτό σημαίνει απλώς ότι ο κατασκευαστής έχει καταθέσει τα έγγραφα για να ενημερώσει την FDA για την ύπαρξή του και όχι ότι οι μάσκες έχουν δοκιμαστεί ή εγκριθεί.

5) Η συσκευασία αναφέρει τις λέξεις «γνήσια», «νόμιμη», «αυθεντική» ή «αξιόπιστη»: Τότε θα πρέπει να είστε σκεπτικοί, όπως αναφέρει το CDC. Εάν ο κατασκευαστής ήταν αξιόπιστος, τότε δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ισχυριστεί ότι είναι αξιόπιστη και ούτω καθ’ εξής.

Στην περίπτωση που εντοπιστούν τυπογραφικά ή γραμματικά λάθη στη συσκευασία, «αυτό είναι μια ένδειξη ότι προέρχεται από μια εταιρεία που δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα του προϊόντος της», αναφέρει σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος του τμήματος Ασφάλειας της εταιρείας 3M.

6) Προσοχή εάν δεν υπάρχει το όνομα ή το λογότυπο της εταιρείας: Στη μάσκα θα πρέπει να υπάρχει είτε το όνομα είτε το λογότυπο της εταιρείας.

7) Ελαττωματικό προϊόν: Οι μάσκες δεν θα πρέπει να έχουν στραβή συρμάτινη γέφυρα μύτης, ελαστικά που χάνουν την ελαστικότητά τους ή αποσπώνται εύκολα. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή τους και δεν υπάρχουνν σε αξιόπιστες μάρκες.

8) Απουσία του σήματος NIOSH: Η λέξη NIOSH θα πρέπει να είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα και να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη.

9) Απουσία αριθμού έγκρισης: Ο αριθμός αυτός είναι ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που ξεκινά με τα γράμματα «TC-84A» και ακολουθούν τέσσερα επιπλέον ψηφία. Εάν υπάρχει, ελέγξτε το στη Λίστα Πιστοποιημένου Εξοπλισμού NIOSH.

10) Οι θηλιές αυτιών: Οι αυθεντικοί αναπνευστήρες N95 ασφαλίζουν με ένα ζευγάρι ελαστικές ταινίες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αυτό συνήθως δημιουργεί μια καλύτερη εφαρμογή συγκριτικά με τις θηλιές αυτιών που διαθέτουν οι μάσκες KN95 και KF94.

11) Εάν διαθέτει σήμανση χρήσης από παιδιά: Προς το παρόν, δεν έχουν κυκλοφορήσει μάσκες Ν95 σε παιδικό μέγεθος. Στη διαδικασία έγκρισης από τη NIOSH υποβάλλονται μόνο οι μάσκες ενηλίκων. Εάν υπάρχει ο χαρακτηρισμός «Kids N95», τότε έχουμε να κάνουμε με ψευδή κατασκευή. Πάντως υπάρχουν αυθεντικές μάσκες KN95 και KF94 σε παιδικό μέγεθος.

12) Εάν δεν υπάρχει η σήμανση GB: Σύμφωνα με το πρότυπο KN95, οι μάσκες που κατασκευάζονται μετά την 1η Ιουλίου 2021 φέρουν σφραγίδα GB2626-2019. Η εν λόγω σφραγίδα αποτελεί τη βεβαίωση ότι η μάσκα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα κινεζικά πρότυπα.

Πάντως, μία μάσκα που έχει αριθμό GB και λήγει σε 2006 κατασκευάστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο πρότυπο και εξακολουθεί να είναι νόμιμη, εάν δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.