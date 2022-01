Κοινωνία

Τροχαίο με Ferrari – Κούγιας: Ο Μονογυιός, η αντιδικία με την πρώην σύντροφό του και η τραγική συγκυρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του Τζώρτζη Μονογυιού μίλησε για το τροχαίο, την σύζυγό του που δεν εχει συνέλθει ακόμα, αλλά και για την σφδορή αντιδικία με πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του.



Για την σφοδρή αντιδικία του Τζώρτζη Μονογυιού - του αδελφού της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας, που σκοτώθηκε με τη Ferrari του στη Βούλα – με την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του μίλησε ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».



Ο κ. Κούγιας έκανε λόγο για τραγική συγκυρία, ενώ ανέφερε ότι ο Τζώρτζης Μονογυιός πολλά χρόνια ταλαιπωρείτο με την πρώην σύντροφό του για την επικοινωνία με το παιδί.



Ο Τζώρτζης Μονογυιός όπως είπε ο κ. Κούγιας διεκδικούσε καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας με το παιδί που είχε αποκτήσει με τη συγκεκριμένη κυρία, ενώ αποκάλυψε ότι πριν από λίγο καιρό είχαν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.



Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κούγιας αναφερόμενος στην πρώην σύντροφο του Τζώρτζη Μονογυιού, του έκανε εντύπωση που εμφανίστηκε κάπου και μίλησε γι’ αυτόν μετά το τραγικό τροχαίο που του στοίχισε την ζωή.

Όπως ανέφερε η ίδια γυναίκα έκανε μήνυση και στον ίδιο τον κ. Κούγια. Αποκάλυψε ακόμα ότι το τελευταίο δικαστήριο που είχαν ήταν στις 23 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Κούγιας ανέφερε ακόμα ότι η σύζυγός του Τζώρτζη Μονογυιoύ που ήταν μέσα στην Ferrari μαζί του δεν έχει συνέλθει ακόμα και δεν γνωρίζει ότι ο σύζυγός της έχει φύγει από την ζωή.

Τόνισε ακόμα ότι περιμένει τις πραγματογνωμοσύνες για το τροχαίο και τα αποτελέσματα από κάμερες ασφαλείας.

Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μίλησε και ένας αυτόπτης μάρυρας του τροχαίο που στοίχισε την ζωή στον Τζώρτζη Μονογυιό

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τα 12 SOS για τις μάσκες υψηλής προστασίας - Τι πρέπει να προσέχουμε

Αίγινα: Σε λειτουργία ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης (εικόνες)

Τόκιο: Επίθεση με μαχαίρι έξω από πανεπιστήμιο (εικόνες)