#Metoo - Ψωμιάδης: Η απάντησή του για τη δήλωση που προκάλεσε σάλο (βίντεο)

Χείμαρρος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι".

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, που πρόσφατα αποχώρησε οικειοθελώς από τη "Φάρμα" βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύπου" και εξέφρασε το παράπονό του επειδή δεν τον καλούν πλέον σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο πρώην βουλευτής, περιφερειάρχης και νομάρχης Θεσσαλονίκης, τόνισε στην αρχή της συνέντευξής "ο δημοσιογραφικός χώρος με έχει αδικήσει, διότι μέχρι το 2012 με βγάζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, με εξαίρεση τον ΑΝΤ1 που με έβγαλε ο κ. Παπαδάκης τρεις φορές, κανένας άλλος".

Σε ερώτηση μήπως οι ψηφοφόροι δεν ήθελαν να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό ο κ. Ψωμιάδης είπε "έγιναν σε βάρος μου πολλές αδικίες" για να συμπληρώσει "κανείς δεν ενδιαφέρθηκε όταν μπήκα στο νοσοκομείο και είχα δικαστικές περιπέτειες".

Όσον αφορά τα εμβόλια κατά του κορονοιού ο κ. Ψωμιάδης αν και εμβολιασμένος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την υποχρεωτικότητα.

Για τη δήλωση που έκανε στο "Πρωινό" και προκάλεσε αίσθηση και την αντίδραση της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα για το ελληνικό #metoo ξεκαθάρισε ότι "όλη μου τη ζωή ήμουν υπέρ των γυναικών".

