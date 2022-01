Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για χάπι της Merck: Πώς και σε ποιους θα χορηγείται

Η αν. υπουργός Υγείας εξηγεί πώς θα χορηγείται το χάπι της Merck και σε ποιες περιπτώσεις συνεχίζεται η καραντίνα μετά την πέμπτη ημέρα.

Η χώρα μας έχει παραλάβει 5.700 θεραπείες της μολνουπιραβίρης για την covid-19 και μετά την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), που αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, θα παραληφθούν άλλες 25.000 θεραπείες, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Η θεραπεία έχει λάβει ήδη άδεια επείγουσας χρήσης από τον Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Στη χώρα μας, ωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής έγκρισης, η θεραπεία μπορεί να χορηγείται με έγγραφη συναίνεση των ασθενών.

Η κ. Γκάγκα εξηγεί ότι "στην παρούσα φάση της πανδημίας κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον η οποία - σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα - δεν είναι ευαίσθητη στη θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία χορηγήθηκαν σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τη μετάλλαξη Δέλτα, με θετικά αποτελέσματα. Διεθνώς, λοιπόν, η επιστημονική κοινότητα στρέφεται στις θεραπείες από του στόματος".

Ο τρόπος χορήγησης της νέας θεραπείας

Η πλατφόρμα στην οποία οι γιατροί θα ανεβάζουν τα προς έγκριση αιτήματα για τη νέα θεραπεία με τα αντιικά χάπια, ενεργοποιήθηκε χθες και όπως εξηγεί η κ. Γκάγκα, η μολνουπιραβίρη μπορεί να χορηγείται σε ασθενείς με Covid-19 οι οποίοι έχουν συγκεκριμένους παράγοντες υψηλού κινδύνου για βαριά νόσο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η θεραπεία θα χορηγείται για 5 ημέρες και θα πρέπει να ξεκινά μέσα στις πρώτες 5 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και τη διάγνωση της νόσου (με θετικό αντιγονικό ή μοριακό τεστ).

Η χορήγηση της θεραπείας θα εγκρίνεται με διαδικασία παρόμοια με αυτή που ισχύει για τα μονοκλωνικά αντισώματα.

Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αν η Όμικρον θα είναι η τελευταία παραλλαγή

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας τονίζει επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι όλες οι επιστημονικές απόψεις συγκλίνουν στο ότι η Covid-19 θα εξελιχθεί σε μια ενδημική ιογενή νόσο, αλλά ακόμη δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αν η Όμικρον θα είναι η τελευταία παραλλαγή αυτού του ιού. "Σε όλο τον κόσμο, η διασπορά της Όμικρον στην κοινότητα είναι μεγάλη γι' αυτό και βλέπουμε έξαρση κρουσμάτων στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό να μην εφησυχάσουμε με το σκεπτικό των ήπιων συμπτωμάτων, να τηρούμε σχολαστικά τα μέτρα που ισχύουν, να φοράμε σωστά τη μάσκα μας, να προσέχουμε τις επαφές μας και βέβαια να αξιοποιήσουμε όλοι το κύριο όπλο μας κατά του ιού, το εμβόλιο".

Η επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών στην Αττική θα περιλαμβάνει και την ειδικότητα της Παιδιατρικής

Η παραλλαγή Όμικρον αυξάνει τις νοσηλείες και το υπουργείο Υγείας ξεδιπλώνει το σχεδιασμό του για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

"Η πίεση στο ΕΣΥ, είναι μεγάλη και παρατεταμένη, με τους ανθρώπους του να βιώνουν έντονη κόπωση ύστερα από δύο χρόνια τόσο εντατικής δουλειάς. Γι' αυτό, τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο, ενισχύοντας τις δυνάμεις του συστήματος. Τις τελευταίες μέρες έγιναν επιπλέον παρεμβάσεις και επεκτάθηκε η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ προχώρησε και νέα επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών στις ειδικότητες Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής στις Περιφέρειες Θράκης, Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Ήδη έχουμε ζητήσει από τις δύο υγειονομικές περιφέρειες που είναι αρμόδιες για τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου να προσδιορίσουν τις πρόσθετες ανάγκες σε γιατρούς και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει η επίταξη και στην Αττική. Στην περίπτωση αυτή πιθανότατα θα περιληφθεί και η ειδικότητα της Παιδιατρικής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εμβολιαστικών κέντρων".

Αποτέλεσμα πολλών παραγόντων η υψηλή θνητότητα

Η κ. Γκάγκα απαντά και σε ερώτηση για τους αριθμούς θανάτων, λέγοντας ότι "η υψηλή θνητότητα λόγω Covid-19 μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: Η Ελλάδα είναι από τις χώρες της Ευρώπης που έχουν μεγάλο ποσοστό γερασμένου πληθυσμού. Αυτό συνεπάγεται πολλά άτομα με πολλαπλά χρόνια προβλήματα, που αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου στην περίπτωση αναπνευστικής λοίμωξης. Επιπλέον, έχουμε παρατηρήσει ότι ακόμη και σήμερα και παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και συνεχείς ενημερώσεις από τους ειδικούς, πολλοί ασθενείς φτάνουν πολύ αργά στο νοσοκομείο, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολα αναστρέψιμη την κατάστασή τους.

Η μακρά παραμονή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - ως αποτέλεσμα και των παραπάνω - μπορεί επίσης να επιδεινώσει την πρόγνωση των ασθενών, σε συνδυασμό και με πιθανές συλλοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια. Στην Ελλάδα τα ποσοστά αντοχής των μικροβίων είναι υψηλά, εξαιτίας της υπέρμετρης χρήσης αντιβιοτικών".

Αν τα συμπτώματα επιμένουν και μετά την 5η μέρα η καραντίνα συνεχίζεται

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας εξηγεί τέλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και το σκεπτικό της απόφασης της καραντίνας 5 ημερών, ξεκαθαρίζοντας ότι αν τα συμπτώματα επιμένουν και μετά την 5η μέρα προφανώς η καραντίνα θα συνεχιστεί.

"Οι ειδικοί επιστήμονες μελέτησαν όλα τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα και έλαβαν υπόψη και τις σχετικές διεθνείς οδηγίες. Εφόσον κάποιος δεν έχει συμπτώματα ύστερα από 5 μέρες απομόνωσης, μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του, φορώντας πάντα μάσκα υψηλής προστασίας. Οι επιστήμονες έχουν εξηγήσει επανειλημμένα ότι χωρίς συμπτώματα και με μάσκα είναι εξαιρετικά χαμηλή έως μηδενική η πιθανότητα να μεταδώσει κάποιος τον ιό.

Εφόσον παρουσιάζονται βαριά συμπτώματα ή πυρετός ο οποίος επιμένει και μετά την 5η ημέρα, προφανώς ο ασθενής θα πρέπει να συνεχίσει την καραντίνα, για να προστατεύσει πρωτίστως τον εαυτό του".





