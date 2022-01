Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος: Οι 3 προϋποθέσεις για να τελειώσουμε με την πανδημία

Πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων. Οι προβλέψεις για τα κρούσματα από τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη.



Για τον πορεία της πανδημίας στην χώρα, την μετάλλαξη Όμικρον και τον εμβολιασμό μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος και ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ο κ. Δημόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ανοσιακή απόκριση μετά το εμβόλιο φαίνεται να είναι είναι μεγαλύτερη από την φυσική ανοσία, ενώ αναφέρθηκε στην μεγάλη ικανότητα του ιού να μεταλλάσσεται.

Σημείωσε ότι τα εμβόλια δουλεύουν αποτελεσματικά στο να αποφύγουμε την βαριά νόσηση και νοσηλεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τις τρεις προϋποθέσεις για να τελειώσουμε με την πανδημία. Όπως είπε το πρώτο είναι να αναπτυχθεί η ανοσία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, να καλύψει η ανοσιακή απόκριση που αναπτύσσουμε την μετάλλαξη Δέλτα και τρίτον να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός σε πολυπληθή κράτη όπως η Αφρική.

Ανέφερε ακόμα πως υπάρχουν δεδομένα ότι η νόσηση με την μετάλλαξη Όμικρον καλύπτει την πιθανότητα να νοσήσουμε και από την Δέλτα. Υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός και τόνισε ότι δεν είναι μια αθώα γρίπη αν κολλήσουμε την μετάλλαξη Όμικρον.

Από την πλευρά του ο κ. Σαρηγιάννης σημείωσε πως αν συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα και συνεχιστεί ο εμβολιασμός μπορούμε να κατέβουμε σε πολύ χαμηλή διασπορά του ιού, δηλαδή θα μπορούσαμε να πέσουμε και κάτω από τα 3000 κρούσματα.

Ανέφερε ακόμα ότι η πολύ μεγάλη διασπορά με επιμόλυνση του ιού έχει δώσει ένα μεγάλο ποσοστό φυσικής ανοσίας στην Όμικρον.

