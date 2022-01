Πολιτική

Σχολεία - Οικονόμου: Μόνο δυο τμήματα έκλεισαν σε μια εβδομάδα

Τι είπε για τα μέτρα κατά του κορονοϊού, τα πρωτόκολλα στα σχολεία. Σε ποιους δεν θα επιβληθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ.



Για τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, το άνοιγμα των σχολίων, τους εμβολιασμούς και τα πρόστιμα, μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Όπως είπε, σύμφωνα με τους ειδικούς, η επικρατούσα μετάλλαξη της πανδημίας αυτή την στιγμή στην χώρα είναι η Όμικρον, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, το σύστημα υγείας εξακολουθεί να είναι σε πίεση και γι αυτό αποφασίστηκε η επέκταση των μέτρων για μια εβδομάδα.

Για το άνοιγμα των σχολείων και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι τα σχολεία άνοιξαν με τα αυστηρά πρωτόκολλα που είχαν σχεδιαστεί και πήγε καλά, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι όροι οι προϋποθέσεις που λειτουργούν τα σχολεία είναι με βάση αυτά που λέει η επιτροπή των ειδικών.

Τόνισε ακόμα ότι το «50+1» για να κλείσει ένα τμήμα, δεν είναι μόνο του αλλά συνοδεύεται με αυξημένο testing σε μαθητές και καθηγητές, ενώ σημείωσε ότι τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον είναι πιο προστατευμένα και υπογράμμισε ότι μέσα σε μια εβδομάδα έκλεισαν μόνο 2 τμήματα σε σχολεία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να συνταγογραφούνται μαζικά τα τεστ και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ένα μοντέλο που είναι επιτυχημένο. «Δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούνται κάποιοι», αναρωτήθηκε.

Σχετικά με το πρόστιμο των 100 ευρώ στους άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί ξεκαθάρισε ότι για άτομα ηλικιωμένα ΑμΕΑ που έχουν υποβάλει αίτηση για εμβολιασμό κατ’ οίκον ο οποίος ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί, θα υπάρξει πρόνοια ώστε να μην τους επιβληθεί το πρόστιμο

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι και στα άτομα άνω των 60 ετών που έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό επίσης δεν θα τους βεβαιωθεί πρόστιμο.

Τέλος για τα περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, με αφορμή και τον ξυλοδαρμό καθηγητή στην ΑΣΟΕΕ, ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι τέτοια φαινόμενα έχουν ελαχιστοποιηθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια που η ΝΔ είναι κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα που διαταράσσουν την λειτουργεία των Πανεπιστημίων, σημείωσε.

