Παράξενα

Βόλος: Γέννησε στο δρόμο περιμένοντας το ταξί για το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μωρό ήταν πολύ πιο βιαστικό και ανυπόμονο από ότι υπολόγισαν οι γονείς του.

Γεννητούρια κυριολεκτικά στον δρόμο στον Βόλο για μία 34χρονη γυναίκα, η οποία περίμενε το ταξί και τελικά δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο.

Το μωρό που κυοφορούσε ήταν βιαστικό και γεννήθηκε στην εξώπορτα του σπιτιού και ενώ στο μεταξύ έφτανε στο σημείο ταξί για να παραλάβει την ετοιμόγεννη να τη μεταφέρει στο Αχιλλοπούλειο.

Η 34χρονη, που είναι πολύτεκνη μητέρα, ένιωσε πόνους και έσπασαν τα νερά της κι έτσι κατάλαβε ότι είναι θέμα λίγων λεπτών να γεννήσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν μόνη της στο σπίτι γι’ αυτό αποφάσισε να καλέσει ταξί για να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Ο ταξιτζής μόλις είχε φτάσει έξω από το σπίτι, όμως αυτό που αντίκρισε θα το θυμάται για πολλά χρόνια. Η μητέρα βρισκόταν στην εξώπορτα του σπιτιού και το μωρό είχε γεννηθεί. Ο επαγγελματίας δεν έχασε την ψυχραιμία του. Άλλωστε είχε μπροστά του μία γυναίκα που όχι μόνο δεν τα έχασε, αλλά αποδείχτηκε «τέρας ψυχραιμίας».

Με τη βοήθεια του αυτοκινητιστή η νεαρή λεχώνα και το μωρό επιβιβάστηκαν στο ταξί και λίγη ώρα αργότερα έφταναν στην είσοδο του Νοσοκομείου.

Γιατροί και μαίες από τη Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό και περίμεναν.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως με φορείο στην Κλινική, ενώ το μωρό μεταφέρθηκε στο Τμήμα Νεογνών, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις προληπτικά. Εξετάστηκαν εξονυχιστικά από τους γιατρούς και διαπιστώθηκε πως χαίρουν άκρας υγείας.

Στη Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου η συγκίνηση ήταν απερίγραπτη. Η γέννηση του κοριτσιού, βάρους 2.900 κιλών, αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας, σε μία περίοδο που η πανδημία στοιχειώνει τα πάντα, έλεγαν.

Όλοι επίσης εξήραν το θάρρος της 34χρονης που δεν δείλιασε όταν την έπιασαν οι πόνοι, ειδοποίησε για να την μεταφέρουν στο Νοσοκομείο, όταν όμως κατάλαβε ότι το μωρό βιάζεται να βγει δεν έχασε την ψυχραιμία της.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΣΟΕΕ: Δεν είχαμε ενημέρωση για δίωξη μέλους ΔΕΠ

Κορονοϊός: Τα 12 SOS για τις μάσκες υψηλής προστασίας - Τι πρέπει να προσέχουμε

Τροχαίο με Ferrari – Κούγιας: Ο Μονογυιός, η αντιδικία με την πρώην σύντροφό του και η τραγική συγκυρία