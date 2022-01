Αθλητικά

Σεμέδο: Τον χτύπησαν με ρόπαλα έξω από το σπίτι του

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο ποδοσφαιριστής σύμφωνα με καταγγελία του. Τι είπε στις Αρχές ο Πορτογάλος.

Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε ο Ρούμπεν Σεμέδο, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, το βράδυ της Παρασκευής (14/01) ενώ κατευθυνόταν προς το σπίτι του στην Γλυφάδα, τρεις άγνωστοι του είχαν στήσει ενέδρα έξω από αυτό και τον χτύπησαν με ρόπαλα.

Αμέσως μετά την επίθεση που δέχθηκε ο «ερυθρόλευκος» παίκτης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας, όπου προέβη σε μηνυτήρια αναφορά κατ΄ αγνώστων.

Στο σημείο που έλαβε χώρα το περιστατικό έφτασε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει πλήρως την επίθεση που δέχτηκε ο Ρούμπεν Σεμέδο,εξέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (15/01) η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα: «Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση κατά του ποδοσφαιριστή Ρούμπεν Σεμέδο και είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές θα πράξουν τα δέοντα ώστε να τιμωρηθούν όσοι κρύβονται πίσω από αυτήν την άνανδρη ενέργεια.»





