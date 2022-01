Κοινωνία

Κέντρο για αυτιστικά παιδιά: Στο “φως” κι άλλες καταγγελίες για το Ίδρυμα (βίντεο)

Στη δημοσιότητα και νέες καταγγελίες για το Ίδρυμα όπου φυσικοθεραπευτής φέρεται να χτύπησε παιδί με αυτισμό. Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 η Γεωργία Κουρή.



Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων προκάλεσε καταγγελία για βάναυση κακοποίηση ανηλίκου παιδιού από εργαζόμενο σε ιδιωτικό Κέντρο για παιδιά με αυτισμό. Ήδη με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων διενεργεί προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να έγινε τον Ιούνιο του 2019.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" μίλησε η Γεωργία Κουρή, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και μέλος του ΔΣ της ΣΕΜΙΣΕΑ.



«Σαν σωματείο εργαζομένων έχουμε κάνει καταγγελίες επανειλημμένως στα αρμόδια όργανα του κράτους για πολλά ιδιωτικά κέντρα, ανάμεσα σε αυτά είναι και το συγκεκριμένο», ανέφερε και πρόσθεσε:.

«Η πιο πρόσφατη καταγγελία έγινε τον Ιούλιο του 2021. Η καταγγελία αυτή αφορούσε στην λειτουργία κατασκηνωτικού προγράμματος που οργάνωνε το συγκεκριμένο κέντρο στο Χαλκούτσι, όπου οι χώροι ήταν ακατάλληλοι το προσωπικό ήταν ανεπαρκές και υπήρχε και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορέσει να οργανωθεί ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ανθρώπους με αναπηρία και περισσότερο για παιδιά με αναπηρία».

Όπως είπε η κ. Κουρή αυτά έχουν καταγγελθεί στα αρμόδια όργανα αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα .

Σύμφωνα με την κ. Κουρή, η καταγγελία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπήρχε καμία αδειοδότηση για τον χώρο αυτόν να λειτουργεί σαν κατασκηνωτικός. Είχε ακατακαλληλότητα χώρου, ήταν ένα απλό σπίτι που λειτουργούσε σαν κατασκηνωτικός χώρος και δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ανθρώπων με αναπηρία για θερινές διακοπές.

Από το κέντρο δεν υπήρξε καμία απάντηση για το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε, ενώ αποκάλυψε ότι και ακόμα παλαιότερα είχε υπάρξει κι άλλη καταγγελία για άσχημη συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους της και απολύσεις.

