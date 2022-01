Αιγαίο: Νέες τουρκικές υπερπτήσεις με drone

Πολιτική

Νέα πρόκληση στο Αιγαίο. Για τρίτη φορά μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος πάνω από την Κανδελιούσσα.

Νέες πτήσεις πάνω από την Κανδελιούσσα -δυτικά της Νισύρου- πραγματοποίησε σήμερα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, τουρκικό UAV που είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα πάλι στα 19.000 πόδια, στις 9:52 π.μ., στις 9:53 π.μ. και στις 9:55 π.μ.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική. Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του νέου έτους τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV έχει πετάξει άλλες δύο φορές πάνω από την Κανδελιούσσα Νισύρου. Στις 3 Ιανουαρίου στα 19.000 πόδια, στις 14:48 μ.μ. και χθες στις 17:51 μ.μ. στα 19.000 πόδια επίσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

