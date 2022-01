Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Καμιά παράταση στο πρόστιμο των 100 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε εκπνέει η προθεσμία. Ποιοι εξαιρούνται από τα πρόστιμα. Τα ποσοστά εμβολιασμών στους άνω των 60 ετών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.