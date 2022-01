Life

Τροχαίο με Ferrari: Αυτόπτης μάρτυρας ο Stan - Η συγκλονιστική του ανάρτηση

Ο Stan ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο φρικτό τροχαίο που σκοτώθηκε ο Τζώρτζης Μονογυιός.

Τα όσα συγκλονιστικά συνέβησαν στη Βούλα μετά το σοκαριστικό τροχαίο με τη Ferrari που στοίχησε τη ζωή του Τζώρτζη Μονογυιού, έζησε από κοντά ο Stan το βράδυ της Πέμπτης (13/01).

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο γνωστός τραγουδιστής έγραψε χαρακτηριστικά μια μέρα μετά το δυστύχημα του επιχειρηματία:

«Αυτό που έζησα χθες βράδυ στη παραλιακή εύχομαι πραγματικά να μη το ζήσει κανένας άνθρωπος ποτέ».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του FTHIS.GR, ο Stan ήταν τυχαία, ακριβώς πίσω από τη μοιραία Ferrari και είδε τα πάντα από το θανατηφόρο τροχαίο.

Ο τραγουδιστής επέβαινε στο αυτοκίνητό του με τη σύντροφό του και μόλις είδε τι συνέβη, σταμάτησε και βοήθησε στον απεγκλωβισμό της συζύγου του, Τζώρτζη Μονογιού, Αθηνάς.

