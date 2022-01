Οικονομία

Φόρος εισοδήματος σε 8 δόσεις

Φόρος εισοδήματος σε οκτώ δόσεις, η πρώτη δόση από τον Ιούλιο, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας. Πότε ξεκινούν οι φορολογικές δηλώσεις. Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ.

Σε 8 δόσεις αναμένεται να καταβληθεί φέτος ο φόρος εισοδήματος, με την πρώτη δόση να προσδιορίζεται για τον Ιούλιο, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, ο ίδιος και ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, θα έχουν επαφές με τον ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να έχουν οι λογιστές όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, έτσι ώστε από τον Μάρτιο να ανοίξει η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο υπουργός είπε για τον ΕΝΦΙΑ, ότι σε δύο έως τρεις εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η επίπονη άσκηση για τη δομή του φόρου στη βάση των νέων αντικειμενικών αξιών, ενώ για το θέμα αυτό, αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα και νέα σύσκεψη των εμπλεκόμενων.

Ανέφερε ότι εφέτος ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 50- 60 εκατ. ευρώ συνολικά, ενώ εξετάζεται «κόφτης» όπου υπάρχει μεγάλη άνοδος των αντικειμενικών αξιών που συμπαρασύρει τον φόρο. «Θα δούμε ώστε να μην υπάρχει υπερβολική αύξηση σε περιοχές με άνοδο των αντικειμενικών αξιών» υπογράμμισε, και επανέλαβε ότι θα ενσωματωθεί στον κύριο φόρο ο συμπληρωματικός, ο οποίος αφορά σε περιουσίες άνω των 250.000 ευρώ. Πάντως, δεν αποσαφήνισε τι μέλλει γενέσθαι με τον συμπληρωματικό φόρο για τα νομικά πρόσωπα.

Κατά τα άλλα, ο ΕΝΦΙΑ θα αποπληρωθεί εφέτος σε περισσότερες δόσεις, και «στόχος είναι να ξεκινήσει να πληρώνεται από τον Μάρτιο, με βάση τη συμφωνία με τους θεσμούς».

Αναφορικά με τις φοροελαφρύνσεις, ο υπουργός είπε πως όταν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο «θα μονιμοποιήσουμε κάποιες από τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη προωθήσει. Τις μόνιμες μειώσεις τις διατηρούμε, ώστε να βελτιώνουμε το εισόδημα των πολιτών». Ο ίδιος σημείωσε ότι εφέτος, η αύξηση κατά 4 δισ. ευρώ των εσόδων του Προϋπολογισμού θα προέλθει αποκλειστικά από την ανάπτυξη, επανέλαβε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονται σε 38 δισ. ευρώ, (οπότε «βγαίνουμε ακόμη και στα δυσμενέστερα σενάρια για πολλούς μήνες») και δήλωσε ότι η στήριξη στα νοικοκυριά για την ενεργειακή ακρίβεια θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί.

