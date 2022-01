Κόσμος

Ντάουνινγκ Στριτ: Πάρτι με αλκοόλ εν μέσω εθνικού πένθους και lockdown

Μέχρι και ψυγείο είχαν αγοράσει για να κρατούν παγωμένα το κρασί, το προσέκο και τις μπίρες τους. Νέες αποκαλύψεις κάνουν την καρέκλα του Μπόρις Τζόνσον να τρίζει...

Πάρτι όπου το αλκοόλ έρεε άφθονο οργανώνονταν κάθε Παρασκευή στην Ντάουνινγκ Στριτ καθ΄όλη τη διάρκεια του λοκντάουν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της "Μίρορ", το οποίο έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον η θέση του οποίου γίνεται όλο και δυσκολότερη.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι κάθε Παρασκευή οι εργαζόμενοι στην Ντάουνινγκ Στριτ ενθαρρύνονταν από τον ίδιο τον Τζόνσον να "εκτονώνονται" μέσω της οινοποσίας παρότι απαγορεύονταν αυστηρά οι συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους.

Μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν πολλές φορές παρών σε αυτά τα πάρτι.

Τα συστηματικά πάρτι ήταν τόσο δημοφιλή στους εργαζόμενους στην Ντάουνινγκ Στριτ ώστε είχαν αγοράσει ένα ψυγείο έναντι 142 λιρών για να κρατούν παγωμένα το κρασί, το προσέκο και τις μπίρες τους.

Πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα ότι σύμβουλοι του Τζόνσον επισκέπτονταν εκ περιτροπής το σούπερ μάρκετ Tesco στην περιοχή του Γουεστμίνστερ με μια βαλίτσα με ρόδες την οποία γέμιζαν με ποτά για να τα βάλουν στη συνέχεια στο ψυγείο χωρητικότητας 35 φιαλών.

Την εποχή εκείνη οι ισχύοντες κανονισμοί απαγόρευαν τις συναντήσεις σε εσωτερικούς χώρους άνω των δύο ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά εκτός εαν ήταν "απαραίτητες" για επαγγελματικούς λόγους.

Χθες, η Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε συγγνώμη από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καθώς αποκαλύφθηκε ότι είχε γίνει πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου.

