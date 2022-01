Αθλητικά

Όλεγκ Νταντσένκο: Ο Άρης για το θάνατο της γυναίκας του

Δύσκολες ώρες για τον 27χρονo ποδοσφαιριστή. Έχασε τη σύζυγό του σε τροχαίο.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Άρης, με αφορμή τον τραγικό θάνατο της γυναίκας του Ολεγκ Ντατσένκο, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ουκρανία, που σόκαρε και το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο οποίο αγωνιζόταν μέχρι και πριν λίγες ημέρες ο ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και την βαθύτατη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό της γυναίκας του Ολεγκ Νταντσένκο σε τροχαίο δυστύχημα. Η είδηση του θανάτου της μας γέμισε θλίψη…

Ευχόμαστε στον Ολεγκ, στην οικογένεια και στους οικείους τους δύναμη και κουράγιο»

