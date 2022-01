Κοινωνία

Ιωάννινα: Ασθενοφόρο μετέφερε... 320 κιλά χασίς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ άνοιξαν την πόρτα του ασθενοφόρου και είδαν τους σάκους με εκατοντάδες κιλά κάνναβης.

Μπλόκο σε ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής των Αθηνών, το οποίο μετέφερε περίπου 320 κιλά χασίς, πραγματοποίησαν αστυνομικοί στις 11 το πρωί στην είσοδο της Εγνατίας οδού στην Ηγουμενίτσα.



Το ασθενοφόρο κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών και το σταμάτησαν για έλεγχο. Μόλις άνοιξαν την πόρτα είδαν τους σάκους με την ινδική κάνναβη.

Ο ημεδαπός 41χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά.



Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζώρτζης Μονογυιός - Τροχαίο με Ferrari: Μαρτυρίες - σοκ αυτοπτών μαρτύρων (βίντεο)

Ντάουνινγκ Στριτ: Πάρτι με αλκοόλ εν μέσω εθνικού πένθους και lockdown

Όλεγκ Νταντσένκο: Ο Άρης για το θάνατο της γυναίκας του