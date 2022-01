Πολιτική

Μητσοτάκης σε πολίτες άνω των 60: Κάντε το βήμα και εμβολιαστείτε

Μήνυμα προς τους πολίτες από 60 ετών και πάνω έστειλε ο Πρωθυπουργός από τα Μέγαρα.

«Το 90%, εννέα στους δέκα πολίτες άνω των 60 ετών, έχουν πλέον εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Τους λίγους συμπολίτες μας άνω των 60 οι οποίοι ακόμα παραμένουν ανεμβολίαστοι, τους ενθαρρύνω και σήμερα: κάντε το βήμα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο κέντρο υγείας Μεγάρων, το οποίο λειτουργεί παράλληλα ως εμβολιαστικό κέντρο για ενήλικες και παιδιά.

«Δεν είναι το ζήτημα του προστίμου - ναι, το πρόστιμο θα επιβληθεί, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Προστατεύστε τη ζωή σας, τη ζωή αυτών που αγαπάτε και καταλάβετε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και σώζει ζωές», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να τονίσω, ότι από τη στιγμή που επιβάλαμε το μέτρο της υποχρεωτικότητας, σχεδόν οι μισοί από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί έκαναν την επιλογή να εμβολιαστούν. Άρα το μέτρο αυτό είχε επιτυχία. Και θέλουμε, προφανώς, στις ευαίσθητες κατηγορίες άνω των 60, να αυξήσουμε κι άλλο τα ποσοστά εμβολιασμού», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τους εργαζόμενους.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, παρά το γεγονός ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν προοπτική αποκλιμάκωσης.

«Είμαστε αισιόδοξοι, διότι βλέπουμε μία σημαντική κάμψη στα κρούσματα της 'Όμικρον'. Έχουμε όμως ακόμα 'Δέλτα', η οποία κυκλοφορεί, και μέχρι να βάλουμε οριστικά τίτλους τέλους στην πανδημία, θα πρέπει να επιμείνουμε στη διαδικασία του εμβολιασμού. Είτε αυτή αφορά την αναμνηστική δόση, είτε αφορά την πρώτη δόση, είτε αφορά τα εμβόλια των παιδιών», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλες οι διασωληνώσεις αφορούν καταρχάς στη μετάλλαξη 'Δέλτα' και στη συντριπτική πλειοψηφία το πρόβλημα εξακολουθεί να αφορά ανεμβολίαστους συμπολίτες μας» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την επόμενη μέρα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η επόμενη μεγάλη πρόκληση» θα είναι «η σημαντική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας, όπου έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα και έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια». Στο έργο αυτό «θέλουμε όλους τους εργαζόμενους αρωγούς», προσέθεσε.

Στην επίσκεψή του, ο κ. Μητσοτάκης συνοδευόταν από τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Παρόντες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ήταν επίσης, ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός και η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, Ελλάς Καρανάσιου.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις πάταξης της εγκληματικότητας στην περιοχή.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει η απόφαση του υπουργείου για ταχεία ίδρυση ειδικού γραφείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο θα εξυπηρετεί τη Δυτική Αττική. Το νέο γραφείο θα προστεθεί στις πέντε ανάλογες δομές που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από το προσωπικό του ΑΤ για την πρόσφατη εξιχνίαση 59 περιπτώσεων διαρρήξεων από συγκεκριμένη σπείρα και για τη σύλληψη 10 ατόμων, ενώ σημειώθηκε ότι εξετάζεται η πρόταση του δήμου για λειτουργία αστυνομικού σταθμού στην Κινέτα, με την ανάπτυξη κινητής μονάδας ΟΠΚΕ.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα Μέγαρα και το αστυνομικό τμήμα τους. Δίνουμε καθημερινή μάχη για την ασφάλεια των πολιτών, ενισχύουμε την παρουσία των αστυνομικών στις γειτονιές. Συνεχίζουμε με σχέδιο κι αποφασιστικότητα. pic.twitter.com/ZJqlrVp9h3 — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 15, 2022

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη επίσης τους αστυνομικούς για την ευαισθησία που έχουν επιδείξει όσον αφορά τη φροντίδα αδέσποτων ζώων και για την άμεση ανταπόκρισή τους σε περιστατικά κακοποίησης, για την οποία το ΑΤ Μεγάρων βραβεύτηκε πρόσφατα από το φιλοζωικό σωματείο της πόλης «Αδέσποτος Παλμός».

