Κοινωνία

Περιστέρι: Συνελήφθη 32χρονος για βιασμό ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 14χρονη είναι αδερφή της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη.

Ένα ακόμη φρικτό περιστατικό έλαβε χώρα στο Περιστέρι, με μία ανήλικη να έχει πέσει θύμα βιασμού από τον σύντροφο της αδερφής της.

Πιο συγκεκριμένα, η ανήλικη, πέρασε λίγες ημέρες στο σπίτι της ετεροθαλούς αδερφής της, στο οποίο συζούσε με τον 32χρονο σύντροφό της.

Ο φερόμενος ως δράστης, ασέλγησε σε βάρος της ανήλικης με την ίδια να αποκαλύπτει τα όσα έζησε στα χέρια του 32χρονου στην αδερφή της.

Εκείνη κίνησε τις διαδικασίες και η 14χρονη κοπέλα εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχει τραυματιστεί στα γεννητικά όργανα, ενώ βρέθηκε γενετικό υλικό στην μπλούζα του κοριτσιού αλλά και στο κρεβάτι της.

Ο φερόμενος ως δράστης, συνελήφθη την Πέμπτη και αν και αρνείται τα πάντα, τα ευρήματα μαρτυρούν το αντίθετο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση παιδιού με αυτισμό: αναστέλλεται η άδεια του φυσικοθεραπευτή

Επιλογή εμβρύων με προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο

Όλεγκ Νταντσένκο: Ο Άρης για το θάνατο της γυναίκας του