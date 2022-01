Οικονομία

Εκπτώσεις: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα

Το προτεινόμενο ωράριο για τη λειτουργία των καταστημάτων κατά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 16 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την επικράτεια, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τους εμπορικούς συλλόγους, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.

Τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σε όλη τη Ελλάδα, ανάλογα με την πολιτική της κάθε επιχείρησης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, θα μπορούν να είναι ανοικτά από 11:00 π.μ. έως 08:00 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα, προαιρετικά, μπορούν να λειτουργήσουν αύριο στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την Κυριακή η νομοθεσία προβλέπει ότι οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

